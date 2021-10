Detenen un treballador de la comissaria de la policia espanyola de Tarragona per suborn i falsificació

La investigació estaria relacionada amb qüestions relacionades amb la tramitació del NIE

Actualitzada 20/10/2021 a les 12:46

La Policia Nacional espanyola ha detingut un treballador de la seva comissaria de Tarragona per un cas de suborn i falsificació. Tal com ha avançat 'LaRepublicaCheca.cat' i ha pogut confirmar l'ACN a través de fonts policials, es tractaria d'un treballador que forma part del personal laboral, però que no és ni policia ni funcionari. A banda, segons el digital, hi hauria dos detinguts més, de persones alienes al cos.El cas estaria relacionat amb el procés de tramitació de les cites prèvies per aconseguir el NIE. La investigació segueix oberta i s'ha declarat secret de sumari.