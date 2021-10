Aguilar titlla de «brindis al sol» la crida del PP de Tarragona a una moció de censura

La considera una proposta «buida de política»

Actualitzada 19/10/2021 a les 20:33

La consellera i portaveu d'En Comú Podem, Carla Aguilar, considera «un brindis al sol» i una «proposta numèrica buida de política» la crida que va fer el passat dilluns el PP a presentar una moció de censura per acabar amb el govern municipal. Aguilar assenyala que la proposta dels populars «té molt a veure amb la situació que tenen a Badalona i és una cortina de fum per amagar les seves vergonyes».

«El nostre diagnòstic és que la situació política està en un moment d'inestabilitat, que genera inseguretat i desconfiança a la ciutadania, que no pot preveure el que passarà, amb un govern amb contradiccions i indefinit ideològicament, amb una oposició enfadada i numèricament superior. Declaracions com aquestes confirmen que el cop de timó que va fer l'alcalde en pactar amb Junts i expulsar-nos del govern va ser un error», assenyala la representant dels Comuns.

«Van guanyar més mans, però van restar molt en consens. Van perdre legitimitat i l'equilibri que existia al plenari i que nosaltres aportàvem. Des de la seva ampliació Frankenstein, la relació del govern amb l'oposició s'ha endurit fins al punt que surten declaracions com aquesta. S'han restat espais de cooperació i el govern ha tingut una actitud de búnquer i de prepotència en molts casos que no ha afavorit recolzar les seves polítiques» considera Aguilar.

«El govern actual, netament independentista, amb la dreta neoliberal i amb una formació anticapitalista, és un govern amb moltes contradiccions i inestabilitat. Manca diàleg amb la ciutadania i sense un projecte de ciutat clar. La falta de definició del govern pel que fa a les línies ideològiques llança un missatge que genera una manca de previsió de la direcció cap a on aniran les polítiques», critica. La consellera d'ECP també destaca que «no compartim en absolut els interessos que defensa el PP, com és per tots conegut, i creiem que la roda de premsa ha estat únicament de queixa, de crítica, sense plantejar propostes o alternatives polítiques i de fons», apunta. Aguilar també reivindica el seu grup com «l'únic espai polític de tot el plenari que ha fet propostes clares i fortes per als pressupostos: 20% de pressupost a mesures socials i un pla de reconstrucció social, econòmica i sanitària». «Nosaltres hem vingut a defensar les nostres propostes, a parlar de projectes i fulls de ruta, i aquest és el nostre idioma, i no el de les majories numèriques», diu.