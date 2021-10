Vint-i-dos entitats tarragonines rebran la subvenció de l'Ajuntament per a la realització d'activitats

Seran beneficiades amb les ajudes per un import total de 25.635,13 €

Actualitzada 19/10/2021 a les 18:27

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat la resolució definitiva de la convocatòria de concessió de subvencions a les entitats ciutadanes de Tarragona per a la realització d'activitats aquest any 2021. 22 entitats han resultat beneficiades amb les ajudes per un import total de 25.635,13 €. La consellera de Relacions amb Associacions i Entitats Ciutadanes María José López ha volgut destacar «que aquestes subvencions permeten que moltes entitats puguin dur a terme activitats i accions que enriqueixen la ciutat».L'objecte d'aquesta convocatòria és el cofinançament d'activitats i projectes d'entitats de Tarragona adreçats a l'impuls i dinamització del teixit associatiu com a element de promoció social i comunitària, al foment de valors socials propis de la participació ciutadana i que comportin un benefici per a la nostra ciutat i la realització d'activitats pròpies dels objectius estatuaris a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc.Amb aquesta convocatòria es pretén fomentar l'associacionisme com a via de participació ciutadana, afavorint les activitats i accions que tinguin com a objectiu millorar la convivència, la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes, la igualtat d'oportunitats, la relació intergeneracional, la cohesió i la integració.La resolució es pot consultar AQUÍ