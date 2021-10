Veïns de Boscos es concentren per segon dia davant d'un xalet ocupat

Els ocupants rebutgen l'ajuda de Serveis Socials i els residents sospiten que són una xarxa mafiosa

Segon dia de concentració dels veïns de Boscos de Tarragona davant la casa ocupada al número 45 del carrer de l'Oreneta. Una vuitantena de persones s'han concentrat davant el xalet ocupat des de la matinada de diumenge a dilluns per tres persones. A diferència de dilluns, aquest dimarts l'ambient ha estat més tens. L'immoble, propietat del BBVA, estava deshabitat des del passat mes de febrer. Al matí, la Guàrdia Urbana s'ha personat al xalet juntament amb representants de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) per tal de negociar una sortida pactada i una alternativa, però l'operació no va ser exitosa. La pressió nocturna dels veïns tampoc ha fet efecte.

La concentració d'aquest dimarts ha estat més tensa que la del dia anterior. Tot i la presència de tres patrulles dels Mossos, els veïns estaven descontents. Un d'ells era Carles Blasi: «La policia ens ha dit que marxem, és increïble, una vergonya. No hi ha dret que els Mossos ens vacil·lin, que qui ens ha de protegir ens xulegi. Sembla que els delinqüents siguem nosaltres». Els veïns asseguraven que els ocupants van treure un gos de raça perillosa per marcar territori, però que «el caporal deia que ell no recordava haver-lo vist».

A Boscos sospiten que els ocupants formen part d'una xarxa mafiosa. Per a ells, és significatiu que rebutgessin l'ajuda dels Serveis Socials: «No tenen interès a marxar. Han rebutjat alternatives per viure i cursos de formació de feina. Han vingut aquí a muntar negoci». Amb tot, han denunciat que «no són persones en risc d'exclusió social, sinó delinqüents». Reunits davant el xalet, els veïns van posar sobre la taula la possibilitat de fer pressió a la seu central de BBVA. Aquest dimecres es tornaran a concentrar.

Els Mossos d'Esquadra es troben treballant en aquest cas i l'Ajuntament de Tarragona també vol trobar una solució que garanteixi la seguretat dels veïns –els ocupants tindrien antecedents– i no deixi desemparats els inquilins irregulars. «Des de Serveis Socials ja hem fet la intervenció pertinent. Els hem ofert els recursos i serveis que tenim i, de moment, han rebutjat», explicava Inés Solé. La consellera al capdavant de l'IMSST apuntava que «aquest és un cas complex, que ja està en mans dels Mossos d'Esquadra, però que no només és una problemàtica habitacional que patim arreu, sinó que, en aquest cas concret, també ens trobem persones que en treuen benefici aprofitant aquestes situacions de vulnerabilitat, com la d'aquests nois».