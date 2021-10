Els anteriors grafitis van ser netejats recentment

Actualitzada 18/10/2021 a les 22:00

Els actes vandàlics contra elements patrimonials de Tarragona estan patint un increment els darrers mesos, tal com ha detectat la Guàrdia Urbana. Especialment perjudicada està sent la Casa Castellarnau. Aquest edifici històric, situat al carrer dels Cavallers, ha patit la reincidència per part de diversos grafiters de la ciutat. El passat dissabte la façana de l'immoble protegit va aparèixer guixat majoritàriament amb pintura vermella. Les pintades, especialment signatures dels grafiters, es repartien ahir encara al llarg de tota la paret, sense deixar gairebé cap espai lliure. La Casa Castellarnau no és l'únic edifici que ha estat pintat recentment al carrer dels Cavallers. La cantonada amb la plaça del Pallol o la façana del Conservatori són alguns altres exemples.

Precisament, la Part Alta és la zona de la ciutat que més preocupa la Guàrdia Urbana, tant per la concentració de pintades com l'afectació a edificis històrics. «La Part Alta és un punt calent. N'hi ha d'altres, com els murs del Francolí. Tot i així, trobem pintades d'un mateix autor repartides arreu de la ciutat, pel que no es limiten només a la Part Alta», expressava Cristina Guzmán. La consellera de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana detallava que «les dues últimes setmanes s'ha intensificat el dispositiu per identificar els grafiters que pinten tant en edificis protegits com en els que no ho estan».

Amb tot, en dues setmanes la Guàrdia Urbana ha denunciat 10 persones, amb multes de fins a 300 euros. «Totes les pintades al patrimoni històric les volem agrupar per denunciar-ho per la via penal», indicava Guzmán, que recordava el 2015 es va despenalitzar el deslluïment d'aquests monuments. «Vam notar un gran increment durant les festes de Santa Tecla, aprofitant la multitud de nit», concloïa Guzmán.