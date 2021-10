Tarragona programa una vintena d'activitats el cap de setmana per dinamitzar el comerç

Un trenet turístic recorrerà els eixos comercials de la ciutat, on també hi haurà un gran Zeppellin

Actualitzada 19/10/2021 a les 12:45

Canvis en el servei dels autobusos municipals durant el cap de setmana

L8 (en sentit Joan XXIII): s'anul·laran les parades Sant Francesc i Rambla Nova. Parada alternativa: Prat de la Riba – Rambla Vella.

L21 (sentit Estació): efectuarà un recorregut alternatiu. Parades anul·lades: Rambla Nova, Rambla Nova 64, Prim, Apodaca 11 i Plaça dels Carros. Parada alternativa: Pau Casals – Estació.

L23 (sentit Estació): quedaran anul·lades les parades Prim, Fòrum i Prat de la Riba 11. Parada alternativa: Estació – Prat de la Riba.

La conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona ha programat una vintena d'activitats de divendres a dissabte coincidint amb l'entrada en funcionament dels Bons Comerç Tgna.Es tracta d'activitats organitzades per dinamitzar el comerç i atreure els usuaris a comprar o consumir als establiments de la ciutat. Per aquest motiu, hi haurà des de contes, a una intervenció d'art mural al mercadet de Bonavista, així com un espectacle de swing o tallers d'enquadernació a càrrec de la Fundació Topromi o un altre de medi ambient que organitza Creu Roja.Una de les activitats més destacades serà el Zeppellin, un espectacle itinerant de carrer que consisteix en un globus de 7m de llarg i 2,5 d'ample que es propulsa amb un petit vehicle que pot aixecar el globus i la seva cistella fins a 3 metres i sobrevolar el públic. Així mateix, s'ha programat a la Biblioteca Pepita Ferrer contes al tren o un espectacle de Km0 de la companyia Toc de Gresca.També durant el cap de setmana un trenet turístic-comercial que connectarà tots els eixos comercials de la ciutat. Hi haurà inflables a dos trams de la Rambla Nova, un davant del Banc d'Espanya i, un altre, davant de l'Avi Virgili, i s'instal·larà una tirolina de 35 metres i un rocòdrom en altres punts de la ciutat.Paral·lelament també s'han programat activitats gastronòmiques com un tas d'avellanes dirigit o un showcooking de romesco amb pop.El conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, ha explicat aquest dimarts que , «divendres és el gran dia on ja es podran canviar els bons en compres i volem que sigui una festa. Volem que els barris i el centre bullin d'activitats que començaran divendres al matí i no s'aturaran fins dissabte a la tarda».La programació de dinamització afectarà el trànsit a diverses zones. De divendres a dissabte a la tarda el tram de la Rambla Nova des dels Despullats fins al Balcó estarà restringit als cotxes, així com del carrer Unió a Mitja Lluna divendres a la tarda i fins a la Plaça dels Carros el dissabte, coincidint amb el Mercat de la Pagesia que es fa cada dissabte.Amb motiu de les activitats programades, el servei habitual dels autobusos municipals es veurà modificat. Els canvis afectaran les línies L8, L21 i L23 des de les 18 h del divendres 22 d'octubre i fins a la finalització del servei del dissabte 23 d'octubre: