Lluís Carro, el fotògraf murri

L'exposició 'Utilitats orgàniques' ha inaugurat la nova Personal Galeria del carrer Major de Tarragona

Actualitzada 18/10/2021 a les 21:10

Vint-i-tres fotografies en blanc i negre que mostren el cos femení, nu i en primer pla, convidant a l'espectador a alliberar-se de tots els seus tabús per navegar en les fantasies sexuals universals. Aquesta és l'essència de l'exposició fotogràfica Utilitats orgàniques, de Lluís Carro, que des del passat 22 de setembre està exposada a la Galeria Personal del carrer Major de Tarragona.

Després de passar per galeries de Barcelona, Tòquio o Nova York, Utilitats orgàniques arriba a Tarragona per provocar la mirada de l'espectador amb fotografies força explícites –alguna ha estat censurada als Estats Units. «Cadascú té un concepte sobre què és erotisme i pornografia, per a mi no hi ha límits entre l'un i l'altre», explica Carro. El fotògraf assegura, però, que les imatges exposades «estan en el marge perquè un alt percentatge de gent les pugui suportar». La mostra, a més, busca la complicitat de l'espectador a través del títol i l'explicació de les fotografies, on l'autor juga amb la ironia i, de vegades, directament amb l'humor. «La gent té tabús, religions que els apreten molt. Jo no, per a mi tot això és un joc, i un joc divertit», detalla l'autor, qui també assenyala que les sis models que es van prestar a fer les fotografies «s'ho van passar d'allò més bé i ara són grans amigues meves».

Les imatges, explica Lluís Carro, s'han fet «a l'antiga», amb dues càmeres de 6x7 i pel·lícula de 120. Tots els treballs exposats estan a la venda, i l'autor també ha fet una tirada limitada de cada foto en tamany més petit i impressió Giclée sobre paper cotó.

Utilitats orgàniques és la primera exposició de la Personal Galeria, el projecte que tot just acaba de posar en marxa el joier Antonio Gómez. «La galeria pren el nom de la nostra joieria i és una vèrtebra més del negoci», detalla Gómez. El joier assenyala que, igual que a la joieria, on s'ha especialitzat en la línia contemporània i la joia d'autor, la Galeria vol ser un aparador de l'art contemporani i «recuperar d'alguna manera els oficis que han anat desapareixent dels centres històrics de tot Europa». En paral·lel, Gómez explica que, amb la galeria, busca «recuperar l'essència de la Part Alta que, a poc a poc, s'ha anat perdent», a la vegada que oferir nous continguts a la ciutat, «que sembla que només es mogui en els moments puntuals de festa popular, quan en realitat està viva tot l'any».

La Personal Galeria ocupa l'espai adjacent a la joieria, al número 36 del carrer Major. Utilitats orgàniques es podrà visitar fins al 30 de novembre i la idea del promotor de la sala d'art és anar alternant disciplines artístiques contemporànies de manera àgil i que sorprenguin el públic, especialment al tarragoní. Des que es va inaugurar la sala i l'exposició de Lluís Carro, ja hi han passat més d'un miler de persones. L'entrada és gratuïta i està oberta de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h. i de 17 a 20.30 h., i dissabtes de 10 a 14 h.