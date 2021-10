La residència de la Mercè pateix un brot de sarna amb quatre afectats

El centre ha estat en alerta i amb les visites restringides pel positiu d'un treballador i tres usuaris

Actualitzada 18/10/2021 a les 20:19

La residència per a gent gran de la Mare de Déu de la Mercè, a Tarragona, va detectar la setmana passada un brot de sarna que ha afectat un treballador i tres usuaris. El centre, situat al costat de l'edifici de la Diputació i de gestió pública, va estar en alerta, ja que va haver de restringir els moviments entre les diverses plantes, a banda de la cancel·lació de les visites. El personal de la residència va dur a terme revisions i ha aplicat el tractament preventiu per a les quatre persones afectades. Actualment, els responsables encara estan fent un seguiment del brot, que permetrà valorar d'aquí a unes setmanes si el tractament preventiu ha estat efectiu i cal prendre alguna mesura més.

El personal de la residència per a gent gran de la Mare de Déu de la Mercè va fer arribar un avís sobre el brot de sarna el passat 13 d'octubre. Les plantes afectades van ser les 10, 11, 12 i 13 i aquestes van ser aïllades. Malgrat tot, la planta 9 no va registrar cap cas i no es va veure afectada. D'aquesta manera, el personal preveia poder tractar els tres usuaris i el treballador afectats que havien estat en contacte en aquestes plantes. Com a mínim durant dos dies, a les quatre plantes afectades pel brot de sarna no es van permetre ni les visites ni les sortides dels afectats. A banda, des del centre van informar les persones que havien fet visites els darrers dies que si notaven picors es dirigissin al seu metge de capçalera.

Dos dies més tard, el 15 d'octubre, els responsables de la residència per a gent gran de la Mercè es van tornar a posar en contacte amb els familiars per informar-los que ja s'havien dut a terme els tractaments i que pràcticament es podia reprendre la normalitat. Durant aquell dia i l'endemà, el centre va solucionar la problemàtica. El 16 d'octubre es va acabar la restricció de sortides dels usuaris de les seves plantes. A més, des d'ahir es van recuperar els horaris i els dies habituals de visites. Ara per ara encara s'està fent seguiment del brot.

També coneguda com a escabiosis, la sarna és una infestació a causa d'àcars. El més habitual és que es manifesti en forma de picor intensa a tot el cos, especialment en les hores de nit. Fins i tot es poden arribar a produir petites ferides en forma de puntets vermells a les extremitats inferiors i superiors.