Actualitzada 18/10/2021 a les 20:41

El grup municipal del Partit Popular es va oferir ahir a donar suport a una moció de censura per fer fora l'actual govern municipal i va animar als partits polítics de l'oposició a presentar-la. Els populars van deixar clar que donarien suport a qualsevol fórmula de govern alternativa que impliqui acabar amb l'actual govern, encara que això impliqui quedar-se fora de l'executiu. El portaveu del grup municipal del PP, José Luis Martín, va fer una crida a «buscar una alternativa» per acabar amb el que va considerar «el pitjor govern municipal de la nostra història recent» i va assenyalar que el grup municipal popular donaria suport a «qualsevol alternativa al govern actual».

«Apel·lem als grups de l'oposició que poden oferir una alternativa a sumar-nos per acabar amb aquest govern que ha portat la ciutat a la decadència», va apuntar Martín en roda de premsa. «Nosaltres ens oferim, des de dins o des de fora. Des del PP entenem que qualsevol alternativa al govern actual serà millor», va manifestar. «Amb la composició actual del plenari, no podem plantejar una moció de censura, però ens podem sumar a ella i, per això, apel·lem als grups que poden presentar-la a carregar amb aquesta situació», va indicar.

«Des del Partit Popular de Tarragona compartim el sentiment generalitzat dels tarragonins: el govern Ricomà és insostenible», va afirmar. El dirigent popular va destacar que, «en poc de més de dos anys, Ricomà no ha demostrat lideratge ni ha defensat la nostra capitalitat vers una Generalitat governada pel seu partit», va lamentar. «No podem permetre que Pau Ricomà continuï a l'alcaldia. El seu projecte és fer de Tarragona una ciutat sectària, decadent i de tercera divisió», va concloure.

Fonts socialistes apunten que no volen entrar ni a valorar la proposta dels populars, ja que entenen que això és una estratègia electoral del PP per tal d'obtenir protagonisme i que el veritable canvi s'ha de produir l'any 2023. Des d'En Comú Podem, van declinar fer declaracions sobre aquest tema.

La portaveu de Ciutadans, Lorena de la Fuente, va apuntar que «de des del grup municipal de Ciutadans hem estat denunciant per activa i per passiva la mala gestió del govern de Pau Ricomà, la seva falta de lideratge i que no té cap projecte de ciutat, sense estar a l'altura del que Tarragona com a capital de província necessita i mereix». «Des del grup municipal hem volgut impulsar aquest canvi de rumb i no perdem l'esperança que la resta dels grups municipals de l'oposició s'uneixin a aquest canvi de direcció», va dir.

Els consellers no adscrits Sonia Orts i José Luis Calderón van manifestar que comparteixen amb els populars el fet que el govern actual «és el pitjor que ha tingut Tarragona», però consideren que no s'ha treballat l'escenari d'una moció de censura. En aquest sentit, els consellers no adscrits recorden que «la moció de censura a Ricomà se la faran els ciutadans de Tarragona l'any 2023».

El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Xavi Puig, va assenyalar que, «José Luis Martín vol tornar a governar, sigui al preu que sigui, perquè no pot tolerar el gir a l'esquerra que representa i impulsa el govern del canvi liderat per Pau Ricomà». «Ara ja veiem amb claredat qui hi ha darrere els intents de moció de censura: el PP, el partit més corrupte d'Europa i representant de la dreta més casposa i monàrquica», va apuntar el conseller republicà. A més, va denunciar que els populars hagin fet «un comunicat tan buit de sentit, ple de falses acusacions i on es demostra el pas de gegant que està fent el Partit Popular cap a l'extrema dreta amb atacs xenòfobs gratuïts. Un exemple clar és quan menteix sobre els menors no acompanyats en el cas de la Ciutat Residencial, que tots sabem que acollirà l'alberg de joventut més gran de Catalunya».

«Cal recordar que els populars van sustentar la darrera etapa del mandat que va portar Tarragona a una paràlisi absoluta i que la ciutat estigués més bruta i decadent. Ells en són còmplices necessaris d'aquesta deixadesa», va criticar Puig, apuntant que la tasca del govern municipal és «revertir aquesta etapa nefasta i deixar-la enrere, feina que estem fent, tossudament». «S'han acabat les polítiques d'aparador, el clientelisme i les falses promeses per esgarrapar vots», va manifestar.

«Veiem curiós que el partit menys votat de l'Ajuntament de Tarragona exerceixi aquest lideratge desesperat demanant que un govern d'esquerres deixi pas a un govern de dretes que només pensa a tenir una cadira i complaure quatre poderosos», va considerar el portaveu dels republicans. «Pensem que és més productiu acceptar que el govern del canvi treballa per millorar la Tarragona de totes i tots, la Tarragona de la gent, i ajudar en allò que faci falta per deixar enrere aquesta darrera etapa de govern del PP, passar pàgina i mirar el futur constructivament», va concloure el dirigent republicà.

El conseller de Junts per Catalunya, Dídac Nadal, va apuntar que «no tenim temps per conjures, les deixem totes per al senyor Martín i el seu Partit Popular. Nosaltres estem centrats a treballar, millorar la Guàrdia Urbana, dignificar els parcs i jardins de la ciutat i, d'entre d'altres, tirar endavant la campanya de Bons Comerç TGN que ha de servir per començar a revitalitzar el teixit comercial de la ciutat».

La consellera i portaveu de la CUP, Eva Miguel, va assenyalar que el fet que el PP obri les portes una possible moció de censura «per a nosaltres vol dir que les coses s'estan fent bé». «Que la dreta rància estigui incòmoda és bona senyal i creiem que no tindrà recorregut, doncs l'acord de govern que portem és un acord totalment d'esquerres i amb voluntat de fer les coses radicalment diferents, així que no entendríem que En Comú Podem doni suport a qui tant ens ha costat de fer fora» va manifestar la representant de la CUP.