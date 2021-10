Cal Jan es proclama la pastisseria amb el millor panettone de xocolata de l'estat

'Dolç Par Yann Duytshche', de Sant Cugat, s'endú el premi del millor panettone artesà de fruites

Actualitzada 19/10/2021 a les 19:42

Els pastissers Yan Duytsche i Rafael Aguilera s'han imposat avui als prop de 70 participants en el VI Concurs Millor Panettone Artesà de l'estat 2021, que organitza l' Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB). Un guardó que fins ara pertanyia a una altra pastisseria tarragonina: Xocosave, de Riudoms. Cal Jan , amb establiments a Torredembarra i al mercat de Tarragona, s'ha imposat en la categoria de xocolata. El lideren dos joves pastissers: Rafael Aguilera i Magí Rovira, formats a l'Escola de Pastisseria Hoffman i amb experiència al costat de professionals com Toni Viñas, Jordi Bordas, Josep Maria Rodríguez i Eugeni Muñoz. Fan pastisseria d'autor, moderna, i un dels seus punts diferencials son els seus creatius pastissos individuals.La pastisseria Dolç Par Yann Duytshche de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha guanyat en la categoria de panettone clàssic (de fruites). Duytsche, que ja va guanyar la primera edició del concurs l'any 2016, es va formar a l'École Hôtelière du Touquet-Paris Plage però la seva gran escola va ser Moulin de Mougins (3 estrelles Michelin) del xef Roger Vergé, on va exercir de segon de pastisseria. També va treballar a Baixas (Barcelona) i a l'establiment de Daniel Giraud, triat Millor Obrador de França. L'any 2006 va obrir la seva pròpia pastisseria, Dolç, on practica pastisseria d'autor, amb receptes pròpies i elaboracions sempre artesanals.En la final del concurs, que s'ha celebrat a Gastronomic Forum Barcelona (Fira de Montjuïc). Un jurat, format per reputats professionals del sector com Iban Yarza, Lot Roca o els italians Giuseppe Piffaretti i Giambatista Montanari, n'han valorat el sabor i altres factors com l'olor, l'estructura de la molla o la forma. Seguint les bases del concurs , els participants en la categoria 'clàssic', han hagut de lliurar dos panettones artesans de fruites (llimona o cedre, taronja i panses), d'elaboració pròpia, amb corona de glassa de sucre, d'entre 1050 i 1150 grams. Si participaven en la categoria 'xocolata', han hagut de lliurar panettones de xocolata negra o amb llet (mínim 40% de cacau) i també amb un pes d'entre 1.050 i 1.150 gr.Els pastissers guanyadors obtenen el guardó a l'establiment amb el 'Millor Panettone Artesà de l'Estat 2021', un premi de 1.000€ i la possibilitat de competir en la Copa del Món del Panettone de 2022. Tots dos se sumen als premiats en las passades edicions, en les quals només es premiava el millor panettone de fruites: Xocosave (2020), Cloudstreet (2019), Ochiai (2018), Oriol Balaguer (2017) i Dolç Par Yann Duytshche (2016). L'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona ( EPGB ) organitza el concurs amb el patrocini de Cacao Barry Harinas Ylla . L'objectiu és incentivar i premiar els coneixements i habilitats dels pastissers artesans en l'elaboració del panettone, unes postres que han viscut un autèntic boom en els últims anys en el nostre país. Un dolç d'origen milanès i amb diverses llegendes sobre el seu origen, com la que assegura que va néixer a la mansió d'un duc milanès al segle XV quan, per accident, al cuiner se li van cremar les postres i un dels servents, de nom Toni, va elaborar un pa dolç amb ous, farina, llard, cítrics i raïm. Va tenir tant èxit, que molts el van començar a elaborar sota el nom de «pa de Toni».