Un centenar de veïns de Boscos de Tarragona es concentren per impedir una ocupació

Tres persones van accedir la matinada de diumenge a dilluns al número 45 del carrer de l'Oreneta

Actualitzada 18/10/2021 a les 20:54

Prop d'un centenar de veïns de Boscos s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant el xalet situat al número 45 del carrer de l'Oreneta. Ho han fet per protestar i impedir que s'allargui l'ocupació que es va iniciar la matinada de diumenge a dilluns. Va ser en aquell moment quan tres persones –en total podrien ser sis– haurien accedit a l'immoble, propietat del BBVA, i que estava deshabitat des del passat mes de febrer. Al matí, els Mossos d'Esquadra s'han personat al domicili per fer fora els ocupants, però no ho han aconseguit. Sí que més tard hi ha pogut parlar la Guàrdia Urbana, però sense èxit en la desocupació. D'aquesta manera, ja al vespre, diversos veïns s'han aplegat davant el xalet per fer pressió. Un veí ha pogut parlar amb els ocupants mentre esperava l'arribada d'efectius policials. Finalment s'hi han personat tres patrulles dels Mossos i dues de la Guàrdia Urbana.

«No estan disposats a marxar, no tenen la intenció. Però nosaltres continuarem aquí», ha dit Carlos Blasi a Diari Més. Aquest ha estat el veí que ha parlat amb els ocupants aquest dilluns al vespre i ha demanat a l'Ajuntament que «talli l'aigua i l'electricitat». A més, ha assegurat que farien «les manifestacions que calguin».

Els veïns estan preocupats per una nova ocupació al barri. Els darrers mesos, Boscos ja n'ha viscut d'altres. En aquest cas, el que més amoïna és el fet que «són persones amb antecedents», tal com ha explicat Blasi fent referència a les explicacions de la Guàrdia Urbana. «Som famílies amb fills i avis», deia el veí.