Proposen instal·lar cinc nous punts de cablejat per als esquirols a la Móra

L'associació de veïns i La Sínia també volen posar ressalts i senyalització als carrers com a mesura per aturar els atropellaments d'aquests animals

Actualitzada 17/10/2021 a les 20:11

L'Associació de Veïns de La Móra-Tamarit i l'entitat mediambiental La Sínia presentaran, en menys de dues setmanes, una proposta a l'Ajuntament per tal d'acabar amb els atropellaments d'esquirols. La mesura incorporarà la instal·lació de cinc nous punts de cablejat entre fanals propers als arbres en les zones de més atropellaments, per tal que els esquirols puguin travessar masses forestals sense haver de creuar la carretera. També plantejaran augmentar els nombre de ressalts, que s'ubicarien en llocs estratègics on, pel pendent, els cotxes tendeixen a agafar més velocitat. També suggeriran la incorporació de més senyalització alertant de la reducció de la velocitat.

Les dues entitats es van reunir amb la consellera de Medi Ambient Eva Miguel la setmana passada per abordar la problemàtica dels atropellaments dels esquirols i també van traslladar la necessitat de controlar les colònies de gats a la zona, que, segons apunten, requereix un seguiment per tal de mantenir la biodiversitat, en tractar-se d'un Espai Natural Protegit.

Hèctor Hernàndez, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, va explicar que la reunió amb la consellera Miguel «va anar molt bé» i que van traslladar-li propostes per «reenganxar el projecte inicial de l'any 2017». Les propostes tenen una afectació en l'espai en general, ja que incorporen elements de medi ambient, sostenibilitat i mobilitat que són «un conjunt de mesures coordinades per millorar la biodiversitat». «Vam plantejar augmentar el nombre de ressalts i ubicar-los en llocs estratègics, com ara en els carrers amb més pendent», va assenyalar Hernàndez. El coordinador de l'entitat també explica que proposaran la instal·lació de cinc sistemes de cables per afavorir que els esquirols puguin passar d'una banda a l'altra de la carretera sense posar-se en risc. «Hem detectat quins són aquests punts estratègics on s'han d'ubicar, que són els que registren més mortalitat d'esquirols» apunta. A més, també va afirmar que suggeriran instal·lar més senyalització que adverteixi de la necessitat de reduir la velocitat i que es realitzaran tallers d'educació ambiental on s'elaboraran caixes niu per a esquirols. A més, Hernández va explicar que la problemàtica dels atropellaments d'esquirols és recurrent en altres indrets, com ara a Boscos de Tarragona, i va manifestar que aquesta prova pilot es pot fer extensiva a altres zones de Tarragona.

«L'estratègia l'hem canviat una mica i la nostra proposta no serà la d'instal·lar les cordes en pins, sinó en fanals, que són molt alts i en els que estiguin més propers als arbres. A més, no utilitzarem cordes vives de fibres naturals, sinó que farem servir cables metàl·lics recoberts amb fundes», va exposar el representant de l'entitat. Des de l'entitat expliquen que, a part de la corda existent, proposaran cinc nous punts de pas a través dels fanals. Hernàndez celebra que, des de l'Ajuntament, «creuen en aquest projecte» i que treballen conjuntament les dues entitats i el consistori per fer el que sigui més correcte i beneficiós possible.

El president de l'Associació de Veïns de la Móra-Tamarit, Francesc Garcia, va celebrar que la reunió amb l'Ajuntament de Tarragona «va anar molt bé» i va destacar, de la mateixa manera que el coordinador de La Sínia, que la proposta que presentaran implicarà aprofitar els fanals dels carrers per instal·lar els nous cablejats. El president de l'entitat veïnal va recalcar que treballen conjuntament amb l'entitat mediambiental pel que fa a aquest projecte.