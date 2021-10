La URV impulsarà un estudi clínic per comprovar l'eficàcia d'un producte per reduir el colesterol

Dotze farmàcies tarragonines participaran en el projecte, que durarà cinc mesos

Es tracta del primer conveni específic entre el col·legi professional i la universitat, després que els dos organismes hagin signat un acord de relació de col·laboració pels pròxims quatre anys per fomentar la transferència del coneixement i la innovació.

El Grup de Recerca en Nutrigenòmica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) impulsarà un estudi clínic per comprovar l'eficàcia d'un producte nutricèutic per reduir el colesterol. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) hi participarà de forma activa amb dotze farmàcies que prendran part del projecte.L'assaig constarà del control mensual de les dades de colesterol, triglicèrids i glucosa de 40 voluntaris, així com també el pes, la pressió arterial i l'índex de massa corporal dels individus participants. L'estudi durarà cinc mesos i s'engegarà a finals del 2021.