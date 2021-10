L'exdirector de la Ciutat Residencial de Tarragona, condemnat a dos anys i mig de presó per malversació

Miquel Gubert eludeix el judici amb un acord de conformitat per uns fets que es remunten entre el 2005 i el 2007

Dilacions indegudes i reparació del dany com a atenuants

L'exdirector de la Ciutat Residencial de Tarragona, Miquel Gubert, ha estat condemnat a dos anys i mig de presó per quatre delictes: malversació, falsedat documental, infidelitat en la custòdia de documents, i activitats o negociacions prohibides. Inicialment s'enfrontava a deu anys de presó, una pena que s'ha vist reduïda per acord de conformitat. Gubert ha eludit el judici acceptant aquesta condemna, així com inhabilitació absoluta per dos anys i haurà de pagar multes que no arriben als 1.000 euros, segons la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN. Gubert hi havia celebrat el seu banquet nupcial. La seva dona i un soci també estaven encausats. Hauran d'indemnitzar la Generalitat, propietària del complex, amb prop de 80.000 euros.Miquel Gubert va dirigir l'antic complex turístic del 2000 al 2007. Durant aquest període, l'acusat va dur a terme una gestió suposadament fraudulenta «amb el propòsit d'obtenir un avantatge patrimonial injust en perjudici de la Generalitat», segons recull la sentència de conformitat, com a fets provats.L'exdirector va muntar un banquet nupcial amb 200 convidats a expenses de la Generalitat, a més d'apropiar-se d'un bloc d'apartaments per a ús privat i d'oferir ofertes d'estades, a preus més baixos respecte els oficials de la Generalitat, a través de dues societats amb la complicitat de la dona i un soci.«Facturava per sota dels preus oficials publicats anualment durant el període de 2003 a 2006 a l'empresa Limonium SCP -en mans del soci-, i durant el 2007 a Allegro&Divertimento controlada per la seva dona», recull la sentència.Com a administradors d'aquestes societats, se'ls condemna per tràfic d'influències a pagar unes multes 9.270 euros i 2.270 euros respectivament, quan inicialment s'enfrontaven a 7 mesos de presó i 15.000 euros de multa.Amb la conformitat, hi ha hagut una rebaixa considerable de les penes inicialment demanades per Fiscalia, que ha tingut en compte dilacions indegudes i reparació del dany com a atenuants. Gubert va ser acomiadat el 2007 i anys més tard van tancar el recinte.La Generalitat, de la seva banda, ha acceptat els 80.000 euros -també xifra inferior a la inicial, de 150.000 euros- que han abonat els acusats amb la finalitat de reparar els perjudicis causats. Després de la conformitat de les parts, la sentència ja és ferma de 'viva voce'.