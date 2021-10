L'Ajuntament de Tarragona treballa en un pla de repavimentació de cara al 2022

L'asfalt de la Font del Centenari ha estat renovat i el consistori es fixa en vies com les avingudes de Prat de la Riba i d'Andorra

Actualitzada 17/10/2021 a les 19:25

El mal estat del paviment de molts carrers de Tarragona s'ha anat aguditzant els darrers anys. Són diverses les vies per les quals circular amb vehicle, especialment de dues rodes, pot ser molest i, fins i tot, perillós. És per aquest motiu que l'Ajuntament es troba preparant un pla de repavimentació de cara a l'any vinent. El consistori vol que els pressupostos del 2022 comptin amb una partida generosa per renovar l'asfalt dels carrers més perjudicats. Mentrestant, aquest 2021 ja s'han pavimentat de nou alguns carrers concorreguts de la ciutat. Fa uns mesos va ser el torn de Pere Martell –entre la plaça Imperial i l'avinguda de Ramón y Cajal– i Apodaca, al centre, o els carrers Ebre i Gandesa, a Torreforta. Aquest diumenge va ser el torn per a la Font del Centenari, a la Rambla Nova, un dels principals nexes de comunicació de la ciutat.

La repavimentació de la Font del Centenari es va completar amb menys d'un dia i el seu cost va ser de 39.361,83 euros, amb IVA inclòs. «El paviment estava fet un desastre, de la mateixa manera que en molts altres carrers de la ciutat, en som conscients», expressava Xavi Puig en declaracions a Diari Més. El conseller de Mobilitat i Urbanisme de l'Ajuntament deia que una de les «obsessions del govern és la millora de l'espai públic de Tarragona». «Les voreres són el més important, però el paviment també. I no només pels cotxes, sinó sobretot pels elements més fràgils, com bicicletes, patinets o motos. Un clot pot ser un motiu de caiguda», continuava. Puig indicava que les repavimentacions, a banda de seguretat, també aporten altres beneficis: «La neteja és més eficient, la pintura aguanta més i, per tant, hi ha més seguretat durant més temps».

El govern vol que els treballs fets enguany siguin una avantsala de les grans actuacions que han de venir per l'any vinent. El conseller republicà assegurava que «el que farem cada any és fer inversions cada cop més importants de repavimentació». De cara a l'any vinent, Puig apuntava que «la idea és que el pressupost del 2022 contingui algunes partides molt generoses quant a la millora de l'espai públic, amb les voreres i els paviments». Amb tot, el consistori vol guanyar en «seguretat i accessibilitat».

Així, algunes de les vies on el govern té la mirada posada són les avingudes de Prat de la Riba i d'Andorra. «Són artèries i tenen un asfalt lamentable. Són dos exemples molt clars que requereixen una intervenció l'any vinent», recalcava Puig.



Les esquerdes i clots al nou carril bici seran arranjats

Amb el nou carril bici educatiu arribant a la plaça Imperial, el tram de l'avinguda Marquès de Montoliu ja està molt avançat. Tot i així, hi ha trossos del nou carril que presenten esquerdes i clots, ja que el carrer pràcticament no s'ha pavimentat de nou. L'Ajuntament n'és conscient, tal com explicava Xavi Puig, conseller de Mobilitat i Urbanisme: «Amb una nova pavimentació seria molt més car. Ja coneixíem aquests punts abans de les queixes ciutadanes. La brigada pot pavimentar i tornar a pintar el carril, i ho farem. És important perquè no podem tenir la gent circulant amb clots com aquests».