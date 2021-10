Els Bons Comerç Tarragona es podran començar a bescanviar a partir d'aquest divendres

El 50% dels xecs ja estan en mans dels usuaris

5.383 usuaris ja han descarregat els seus Bons Comerç Tgn, és a dir, més del 50% dels xecs ja estan esgotats, només cinc dies després d'obrir el termini perquè els usuaris poguessin fer-se amb els seus deu xecs. Unes xifres exitoses i que valora molt positivament el conseller de Comerç, Dídac Nadal. «Estem molt satisfets. La gent ha respost perquè entenen que és una subvenció directa a l'establiment, però que beneficia a l'usuari final». I ha afegit: «Els Bons Comerç Tgn són una eina de recuperació econòmica que l'Ajuntament de Tarragona ofereix als comerços, conscient dels danys econòmics que els ha suposat la pandèmia», per la qual cosa fa una crida a botigues, comerços, perruqueries, centres d'estètica i establiments de restauració que encara no s'han afegit a la campanya perquè ho facin, ja que fins que no s'esgotin els bons poden sumar-se a la iniciativa.Cada persona pot descarregar-se 10 bons per valor de 5 euros cada un, és a dir, un total de 50 euros de descompte directe als comerços adscrits. A partir d'aquest divendres, 22 d'octubre, els usuaris podran començar a bescanviar els bons a tots els comerços adherits a la campanya.La campanya està dotada de 500.000 euros, això suposa un total de 100.000 bons de 5 euros, és a dir, un total de 10.000 usuaris se'n podran beneficiar. Cada usuari té 15 dies per gastar els seus bons. Passat aquest temps, el bo o bons que no hagi gastat tornaran a incorporar-se a la borsa general. En el cas que en el moment de fer la descàrrega estiguin exhaurits, l'usuari haurà d'esperar que caduqui algun dels bons. Les persones que hagin perdut els bons perquè els han caducat, se'ls podran tornar a descarregar, sempre que n'hi hagi de disponibles.Els Bons Comerç Tgn és una iniciativa d'estímul als establiments comercials, de serveis, d'hosteleria i de restauració, que s'emmarca dins la campanya anual Som Comerç TGN, impulsada per la Conselleria de Comerç. Es tracta d'una subvenció de 500.000 euros en bons descompte per dinamitzar les vendes dels comerços tarragonins. La Cambra de Tarragona, la Via T i l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de Tarragona col·laboren activament en la campanya Bons Comerç TGN.La campanya està oberta tant als tarragonins i tarragonines com a ciutadans d'altres poblacions, ja que es tracta d'un sistema de subvencions al comerç local.