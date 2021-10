Demanen 14 anys i mig de presó per a l'assassí confés d'una anciana de Tarragona per una herència

L'acusat és parent llunyà de la víctima, que tenia 91 anys

Actualitzada 18/10/2021 a les 12:46

Una herència com a rerefons del crim

Morta per asfixia

La fiscalia demana 14 anys i mig de presó per a l'home que va matar el març d'aquest any una anciana de 91 anys mentre dormia a casa seva a Tarragona. L'autor del crim, que va confessar els fets hores després de perpetrar-lo, és un familiar llunyà de la víctima. L'escrit de fiscalia apunta que el mòbil del crim hauria estat econòmic i relacionat amb el cobrament de la seva herència -ja que la dona i el fill de l'acusat n'eren els hereus universals. L'homicidi va tenir lloc el matí del 24 de març al domicili de l'anciana, que vivia sola en un pis situat al número 11 del carrer Pin i Soler. Era cosina germana del sogre de l'acusat. Aquest va confessar que l'havia ofegat amb un coixí. Immediatament va quedar detingut i va ingressar a la presó.El judici se celebrarà properament a l'Audiència de Tarragona. L'escrit de conclusions provisionals recull que l'acusat, de 60 anys d'edat, va sortir en cotxe des de Barcelona el passat 24 de març, quan passaven deu minuts de les vuit del matí, en direcció a Tarragona, on residia la víctima, cosina del seu sogre, és a dir, del pare de la seva dona.L'anciana, soltera i sense fills, vivia sola. «Presentava episodis d'al·lucinacions i falta d'higiene al domicili, patia d'asma i lumbàlgia, no anava gairebé mai al metge i sempre ho feia acompanyada de l'acusat i la seva dona», recull la fiscalia. També exposa que patia un deteriorament progressiu físic i mental i que «mai va acceptar ajuda dels serveis socials».La víctima, en testament obert, havia assignat com a hereva universal a la dona de l'acusat i al seu fill, i deixava sense efecte un anterior testament que designava un germà seu -ja difunt-, amb la substitució per la seva neboda. «El contingut i extensió del patrimoni de la víctima era perfectament conegut per l'acusat i la seva dona, ja que la van acompanyar al notari el 6 d'abril de 2012, i la seva dona estava autoritzada en els seus comptes corrents».Segons la fiscalia, l'acusat va arribar a la ciutat de Tarragona pels volts de dos quarts de deu del matí i va entrar al pis amb una clau de la família. El motiu de la visita era per acompanyar-la a subministrar-se la segona dosi de la vacuna de la covid-19. De fet, la dona tenia cita per a aquell dia.Però, mentre ella dormia a la seva habitació, l'acusat va agafar un coixí del menjador, se li va apropar i, «amb intenció d'ofegar-la», el va pressionar contra la cara. «Amb ànim de matar o sent perfectament conscient de que amb el seu comportament podria causar la seva mort», diu l'escrit de conclusions.Després va apartar el coixí i es va adonar que la dona seguia viva perquè s'havia protegit la cara amb la mà i aquest va acabar ofegant-la amb les seves mans. Després va tapar el cos amb les mantes del llit i va tornar cap a Barcelona. A la tarda, confessava el crim a la comissaria dels Mossos de Sant Andreu.La fiscalia recull que l'home patia un trastorn depressiu i que tenia «les seves capacitats intel·lectives i volitives lleument afectades». De fet, ho contempla com un atenuant, així com també que confessés els fets. També fixa una indemnització de 10.000 euros per al sogre, el familiar més pròxim de la víctima.