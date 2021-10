Almenys cinc robatoris en un mes posen en alerta els veïns de l'Oliva de Tarragona

Els residents denuncien que els lladres, que busquen diners i objectes de valor, els vigilen i entren a robar tan bon punt abandonen les seves cases

Una sèrie de robatoris en el darrer mes en cases de la muntanya de l'Oliva ha posat en alerta els veïns, que denuncien que els lladres vigilen els seus moviments i aprofiten quan marxen per entrar ràpidament a robar. En qüestió de minuts, s'emporten objectes de valor i diners. Els afectats ja han presentat denúncies als Mossos d'Esquadra i ara els veïns, a través d'un grup de Whatsapp, es comuniquen per alertar si veuen la presència d'una persona o vehicle desconegut per la zona. El fet que els dos últims robatoris es van produir la setmana passada –en pocs dies de diferència– i que la majoria de residents són gent gran, ha generat una sensació d'inseguretat i intranquil·litat als veïns, que reclamen més presència policial.

«Dilluns passat vaig sortir de casa a les sis de la tarda, en tornar al cap d'una hora i mitja, vaig veure que havien rebentat la porta. En entrar a casa, estava tot tirat per terra i havien obert la caixa forta. Es van emportar diners i un moneder», denuncia una veïna, que prefereix no donar el seu nom. La presència de gossos a la finca no va dissuadir els lladres, que van entrar igualment a la casa destrossant el pany a cops de destral, tal com mostra la fotografia. També van trencar el pany del quartet on guarden les eines, que possiblement van emprar per irrompre a la casa. En estar ancorada, els lladres no van poder emportar-se la caixa forta, però sí que van aconseguir obrir-la després de destrossar l'armari on estava situada.

«Fa més de 30 anys que vivim aquí i no ens havia passat mai res així. Divendres passat, el dia 15 d'octubre, van tornar a entrar a una altra casa i, en aquell cas, hi havia una persona gran a l'interior, que va poder veure com fugien. Hi ha intranquil·litat», admet. La veïna apunta que el grup de Whatsapp que tenen els veïns està molt «actiu» a causa de l'onada de robatoris. «La gent està sola a casa i tenen por, a més, sabem que ens vigilen perquè aprofiten per robar quan els veïns marxen», diu. La víctima del robatori explica que la unitat científica dels Mossos va examinar casa seva després del robatori. Es tracta de la cinquena entrada il·legal a una casa en un mes.

Els lladres vigilen els veïns

Un veí, que no va voler donar el seu nom, explica que els lladres han arribat a entrar en cases destrossant la porta amb objectes contundents i, fins i tot, escalant la façana d'algunes de les cases. «Se les empesquen totes i aprofiten quan no hi ha ningú. Amb pocs minuts buiden la casa de joies i diners i marxen», diu. El veí destaca que, encara que algunes cases disposin de sistema d'alarma, la velocitat amb la qual roben no va permetre a la policia sorprendre'ls. «Demanem al veïnat que, en el cas de veure que s'està produint algun robatori o entrada a alguna casa, avisin a les autoritats de l'ordre públic» reclama el veí, que també demana més presència policial. «Segons hem vist, s'ha amplia la plantilla d'agents de la Guàrdia Urbana. Ens agradaria que aquests agents de proximitat poguessin apropar-se al nostre barri, que està als afores del centre de la ciutat», diu. El resident apunta que feia molt de temps que no es produïen aquesta mena de robatoris i que, si havia succeït en alguna ocasió, era molt esporàdic i lamenta aquest increment d'episodis delictius a la zona.

El president de l'Associació de Veïns de l'Oliva, Juan Carlos Elijas, explica que els robatoris s'han produït en cases on hi viu gent durant tot l'any i apunta que el modus operandi consisteix a entrar als habitatges quan els residents marxen, fet que requereix una vigilància als veïns. «Hi ha intranquil·litat, és una zona on viu molta gent gran i, en molts casos, viuen sols. Això també crea una alarma familiar, que provoca que els parents d'aquestes persones vinguin més sovint o tinguin por», explica. El president de l'entitat veïnal també exposa que, a través del grup de Whatsapp anteriorment mencionat, expliquen el que succeeix i que, en certa manera, això manté tranquils als residents, ja que s'assabenten de tot el que passa. «La gent gran està més tranquil·la si estan al corrent de les novetats a través del grup», diu. Juan Carlos Elijas apunta que va contactar amb la regidora de Seguretat, Cristina Guzmán, que va reaccionar davant l'alarma dels veïns i va incorporar més presència policial a la zona. «He parlat amb agents de la Guàrdia Urbana i m'han comentat que estaran més pendents del que passi i que incrementaran la vigilància», diu, recalcant que ha percebut la presència de més policia a l'Oliva.