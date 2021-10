Primark busca més de 80 empleats per a les seves botigues: així pots accedir a aquesta oferta de treball

El de Tarragona és un dels establiments que vol treballadors

Actualitzada 17/10/2021 a les 18:35

Amb la vista posada en una de les temporades de compres més atrafegades de l'any, la cadena irlandesa Primark ha obert un procés de selecció per a treballar a les seves botigues de roba.En concret, la signatura de moda low cost ofereix més de 80 llocs de treball com a dependent/retail assistant, així com trainee/department manager, en el cas que els interessats busquin sortides professionals més especialitzades.Per a l'oferta de dependent/a, els sous ascendeixen a 1.239 euros al mes per a jornades a temps complet, segons informa Noticiastrabajo.es. No obstant això, la majoria de les ofertes disponibles són a temps parcial, 20 hores de treball a la setmana, per la qual cosa el salari mensual ronda els 600 euros.Segons explica la multinacional irlandesa en la descripció d'aquests llocs de treball, «busquem persones entusiastes perquè s'uneixin a la nostra botiga com a dependents/as», bé «a temps parcial o els caps de setmana». Entre altres qualitats, Primark busca persones amb «ganes d'oferir una magnífica atenció al client, actitud positiva, flexibilitat, ganes d'aprendre, gust per la moda i treballar en equip».Per part seva, les ofertes per a trainee/department Manager són a temps complet, 40 hores setmanals, i entre els requisits es troba tenir una llicenciatura o grau universitari, així com experiència en llocs similars en el sector retail o de distribució d'almenys dos anys.Així mateix, els llocs que s'ofereixen estan distribuïts per establiments d'Espanya: Logronyo, Madrid, Vigo, Barcelona, Jerez, Santander, Múrcia, Las Palmas de Gran Canaria, Elx, Bilbao, Oriola, Roquetas de Mar, Tarragona, Màlaga, València, Santa Cruz de Tenerife, Badajoz, Palma, Algesires, Lleó, Valladolid, Huelva, Sevilla, Girona, Castelló, la Corunya, Vitòria, Pamplona, Santiago de Compostel·la, Granada, Còrdova i Cadis.Per a poder accedir a aquestes ofertes, n'hi ha prou amb entrar en la web d'ús de Primark i introduir en les caixes de cerca el lloc o la ubicació del treball al qual es desitja optar. A partir d'aquí, apareixeran desglossades les diferents ofertes d'ocupació, a les quals es pot accedir de manera individual entrant en cadascuna d'elles.