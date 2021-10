L'ANC recorda el quart aniversari del referèndum amb Forcadell i Sánchez a Tarragona

Paluzie presideix l'acte al Moll de Costa per clausurar l'exposició '55 urnes per la llibertat'

L'exposició 55 urnes per la llibertat ha abaixat la persiana aquest diumenge al Refugi número 1 del Moll de Costa de Tarragona. L'acte de cloenda, que ha servit per recordar el quart aniversari del referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017, ha comptat amb la presència dels darrers líders de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC). A banda de l'actual presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, també han assistit els antics líders Carme Forcadell i Jordi Sànchez, a més d'Agustí Alcoberro, que va ser vicepresident. Amb la presència d'unes 200 persones, el músic Joan Reig ha sigut l'encarregat de presentar l'acte.

El rerefons dels discursos dels líders actuals i anteriors de l'ANC ha coincidit amb la temàtica de l'exposició a l'interior del Refugi número 1. Quatre anys després de l'1-O, les 55 urnes exposades recordaven de forma artística el transcurs de l'octubre del 2017. A fora, els dirigents de l'ANC han reivindicat l'esperit d'aquella jornada de votació i tot el que va implicar. Carme Forcadell –en aquell moment presidenta del Parlament de Catalunya i expresidenta de l'ANC– i Jordi Sánchez –aleshores president de l'entitat– van ser empresonats a conseqüència del referèndum independentista, que no estava permès per l'Estat espanyol.

«Dec tant a Tarragona que només us puc donar les gràcies», ha dit Forcadell. L'expresidenta del Parlament ha recordat que «sense tenir-vos a Mas d'Enric cada dia, la presó hagués estat insuportable». Forcadell ha defensat que l'independentisme «no està desmobilitzat» i que estava a punt per a la independència: «Sempre hi som. Estem preparats. Vindrà l'oportunitat i aquesta vegada ho farem bé», ha dit.

Per la seva banda, Jordi Sánchez ha centrat el seu discurs les conseqüències de l'1 d'octubre per a ell i per al moviment: «Ara fa quatre anys, amb en Jordi Cuixart iniciàvem un periple que no imaginàvem, que seríem capaços de fer malgrat la repressió». El líder de Junts per Catalunya coincidia a dir que «mai us podrem retornar tot el suport i l'estima» durant els darrers quatre anys. «Tenim la lliçó ben apresa. Si volem culminar la feina que vam expressar tan bé davant una urna, sabem el que ens toca fer», ha reblat Sánchez.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha volgut tenir un record per Òscar Hijosa –coordinador de l'entitat a Tarragona que va perdre la vida fa uns mesos a causa de la covid-19–, acompanyat d'aplaudiments.