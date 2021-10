El consell municipal d'infants de Tarragona rep la visita de Francesco Tonucci

El pedagog italià ha signat el Llibre d'Honor de la ciutat

El pedagog italià Francesco Tonucci ha mantingut una trobada amb els membres del Consell d'Infants Municipal Tarragona al Saló de Plens de l'Ajuntament. L'alcalde Pau Ricomà i el conseller d'Educació, Manel Castaño, han rebut a l'expert i finalment ha signat el Llibre d'Honor de la ciutat.El Consell el formen nens i nenes a partir de 5è de primària i fins a 1r de Batxillerat de diferents escoles de la ciutat; amb qui Tonucci ha compartit el Consell d'avui i on han exposat les seves preocupacions i necessitats a l'hora de dur a terme aquesta important tasca, de la qual ell es un dels impulsors a nivell mundial. Els nens i nenes presents avui han parlat de la importància de tenir una educació justa i per a tothom; de la necessitat de comptar amb més espais de joc, sobretot per a infants de 9 a 13 anys; de ser escoltats i donar valor a les preocupacions com la salut ambiental i les malalties de salut mental que cada vegada en son mes i així com també el dret a la informació, textualment han dit «que els adults ens expliqueu tant les coses bones com les dolentes», entre tants d'altres arguments de pes.Davant d'aquesta important exposició de fets, Francesco Tonucci ha agraït molt les seves paraules i ha demanat que «els nens i nenes s'han d'escoltar, que les seves paraules amaguen grans veritats i que sens dubte, porten a fer una ciutat millor».I en aquest sentit l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha agraït la presència de Tonucci avui a la ciutat i ha destacat la importància d'aquest òrgan a la ciutat, que ha comptat sempre amb el suport de l'Ajuntament, el regidor que l'encapçala i l'IMET i ha anunciat que el nou POUM comptarà amb el Consell, «perquè volem fer la ciutat entre tots i totes i que sigui des de la mirada dels nens i les nenes, més inclusiva, feminista i amb noves veus que mai fins ara s'havien contemplat».Va néixer a Fano (Itàlia) el 1940, és un pensador, psicopedagog i dibuixant, sota el nom de Frato, autor de nombrosos llibres sobre el paper dels nens en l'ecosistema urbà i així com articles en publicacions nacionals i internacionals. Ha promogut diverses iniciatives per fomentar la participació dels nens i nenes, com els camins escolars, el parlament dels nens o els consells urbans com el Consell Municipal d'Infants de Tarragona. Un òrgan de participació infantil, en el qual els nens i nenes de la ciutat poden exercir el seu dret, com a ciutadans que són, a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre i prendre decisions. Les seves propostes s'eleven al Consell Plenari, a fi de contribuir a millorar aquells aspectes de la seva ciutat que considerin necessaris.