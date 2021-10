200 persones visiten l'Escola Natura de Mare Terra durant la jornada de portes obertes

Els tarragonins que han assistit s'han emportat a casa una olivera arbequina pròpia del territori

Actualitzada 17/10/2021 a les 11:04

Unes 200 persones han partitipat durant la I Jornada de portes obertes de l'Escola Natura de Mare Terra Fundació Mediterrània. Els tarragonins han pogut visitar el Centre d'Interpretació del Riu Francolí, un espai d'educació ambiental gestionat per la fundació des de fa més de 8 anys.Durant la jornada, Ángel Juárez, president de la ONG, ha declarat que: «l'Escola de Natura és fruit de treball i compromís. Estem realment satisfets amb l'espai, però sobretot amb la labor que s'hi porta a terme. La nostra voluntat és que tot el Camp de Tarragona en pugui gaudir i conscienciar-se a la vegada». També s'ha regalat una olivera arbequina, pròpia de la zona Mediterrània, a tots els assistents, gràcies a la donació de l'ARC Serveis Assistencials.L'Escola és un espai sostenible, que a través del seu programa d'educació ambiental, pretén fomentar el coneixement del medi natural, com a eina per atendre el compromís amb el medi ambient i l'emergència climàtica. Entre l'oferta educativa destaquen les excursions al riu Francolí i els tallers manuals de la fabricació de sabó a través d'oli usat, o la creació de paper reciclat.Com a Centre d'Interpretació ofereix informació completa del riu Francolí. El punt neuràlgic és la maqueta, que abasta tota la conca del riu Francolí, els principals municipis del Camp de Tarragona i les comarques circumdants. La seva localització estratègica, a 250 metres del riu Francolí i prop del centre de la ciutat, fa que sigui un punt clau per conèixer la diversitat ecosistèmica d'alt interès biològic del nostre entorn.El Centre també compta amb una bassa d'amfibis, dos hivernacles, horts ecològics, hotels d'insectes, un jardí de plantes aromàtiques i vegetació característica del bosc mediterrani.