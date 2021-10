En Comú Podem reclama des de Tarragona que es doni suport a uns pressupostos que prometen millorar la mobilitat al territori

Derogació de la reforma laboral

Vidal ha assegurat que els pressupostos generals permetran a l'executiu espanyol tenir molta més capacitat de despesa, per la qual cosa, diu, tindran més capacitat per implantar noves polítiques. Preguntada sobre el fet que els comptes destini 280,5 milions d'euros en inversions a la demarcació de Tarragona - un xifra que és un 31,7% inferior a la prevista per enguany, que era de 411,2 milions-, la portaveu dels comuns al Congrés ha respost que els ciutadans tarragonins es veuran beneficiats d'altres partides comunes amb la resta de territoris. «La ciutat de Tarragona ha de celebrar l'increment que hi haurà en dotacions com la dependència, en pensions, com en tantes altres», ha dit.En la mateixa línia s'ha manifestat el diputat del Parlament de Catalunya, Jordi Jordan, que ha valorat positivament el projecte de pressupostos. «Són uns pressupostos molt socials i que van en la línia d'ajudar a la majoria de la població del nostre país», ha destacat. El diputat ha recalcat que els comptes destinaran diners a millorar infraestructures de mobilitat, com el corredor mediterrani, el Port de Tarragona o l'aeroport de Reus, entre d'altres.Per això, ha reclamat el suport dels partits d'esquerres: «Esperem que siguin aprovats per la resta de formacions polítiques que donen suport al bloc d'esquerres al Congrés dels Diputats i que en tots cas es puguin millorar perquè iniciem el procés de negociació». Els comuns, amb Jéssica Albiach i Jaume Asens al capdavant, tenen previst presentar aviat els pressupostos de forma territorialitzada. «No tinc cap mena de dubte que la gent de Tarragona s'emportarà un bon sabor de boca perquè són molt bons», ha afegit Vidal.A banda, els comuns han celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la derogació de la reforma laboral prevista per a finals d'anys. «Fa dos anys que governem i fins ara no hem tingut la capacitat de poder tirar-la endavant, el govern vol registrar-la al BOE abans del mes de desembre», ha indicat Vidal. Per ella, la derogació de la reforma és necessària per reduir els índexs de temporalitat i per revertir els «baixos salaris estructurals». «Vol dir a la pràctica fer una revolució en l'àmbit de les relacions laborals que ens permeti tenir un marc més digne cap als treballadors», ha tancat.D'altra banda, Jordan també ha demanat al Govern que es posicioni sobre la proposta d'aprovar un salari màxim. Els comuns ho van proposar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el ple celebrat al Parlament la setmana passada. «Emplacem a ERC que tiri endavant aquesta mesura perquè en tenim les competències i ens situaria a l'avantguarda de les polítiques laborals en l'àmbit de l'Estat; seria un avanç per les classes treballadores i populars», ha subratllat. Jordan ha recordat que els republicans van presentar aquesta mateixa proposta al Congrés l'any 2013 i 2016.