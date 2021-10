Tarragona exigeix que s'actualitzi el contracte programa de la Generalitat per abordar el sensellarisme

L'Ajuntament fa una crida al voluntariat per participar en el recompte de persones sensesostre la nit del 9 de novembre

Actualitzada 15/10/2021 a les 13:28

El recompte de 2021, previst per la nit del 9 de novembre

Sensibilització en diferents departaments

La consellera de Serveis Socials de Tarragona, Inés Solé, ha exigit a la Generalitat que actualitzi el contracte programa per abordar el sensellarisme a la ciutat. Solé ha criticat que el document no s'ha revisat des del 2019 i que els municipis necessiten més recursos i mecanismes per afrontar la problemàtica. En l'últim recompte de sensesostre a Tarragona de fa dos anys, es van comptar 84 persones. El proper serà la nit del 9 de novembre i Solé ha fet una crida al voluntariat a participar-hi. L'objectiu és fer una «radiografia real» de la situació dels transeünts. Unes dades amb les quals el consistori preveu adaptar l'estratègia municipal cap aquestes persones.Més enllà de les exigències envers el Govern i a l'espera de reunir-se amb la conselleria de Serveis Socials, Solé ha posat en valor la feina que s'està duent a terme des del consistori tarragoní. Així, ha assegurat que s'està treballant per la posada en funcionament d'un pis per a persones sense llar en els pròxims dies, la projecció d'un altre pis per incorporar-lo a la xarxa d'habitatge per aquest col·lectiu i l'ampliació de les dependències del Punt d'Atenció per als Sensesostre (PAS). Concretament, està previst que s'hi instal·lin rentadores, dutxes i una sala d'estar.Tarragona ha impulsat dos recomptes previs de persones sense llar; un el 2017 i l'altre el 2019. El 2017 es van comptar 63 persones, mentre que fa dos anys en van ser 84. Després del període més dur de la pandèmia, des de l'Ajuntament preveuen que el nombre de persones en aquesta situació augmentarà respecte als anys anteriors. És per aquest motiu que insisteixen en la dotació i actualització del contracte programa de la Generalitat. «No podem fer-ho soles», ha carregat Solé, qui ha apuntat que cal una «mirada de governança àmplia» per afrontar aquesta problemàtica.Segons la tècnica de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Jèssica Cantos, el perfil de les persones sense llar a la ciutat és «cronificat» i solen ser les mateixes que porten molt temps vivint al carrer. Cantos ha assegurat que la ciutat acostuma a ser «de pas» per aquest col·lectiu.El pròxim recompte està previst per la nit del 9 al 10 de novembre i pentinarà tots els barris de la ciutat. Segons càlculs del consistori, calen entre 120 i 140 voluntaris. Els interessats es poden inscriure mitjançant el portal web tarragona.cat/sensellarisme abans del 28 d'octubre. Per participar en aquesta acció, els voluntaris rebran una formació específica que es farà de forma telemàtica.Enguany s'ha apostat per dos tipus de voluntaris: uns que recorreran diverses zones de la ciutat i d'altres donaran suport a l'organització en els centres per gestionar els participants. Els voluntaris a peu de carrer exploraran cada carrer de la zona que se'ls adjudiqui i completaran una fitxa d'observació per deixar constància del cas de cada persona sense llar que trobin a la ciutat.La pandèmia també ha tingut influència en la forma d'organitzar els grups de voluntaris que participaran en el recompte de transeünts. Així, està previst que els participants iniciïn el recompte de sensesostre de forma esglaonada a partir de les onze de la nit. L'acció tindrà una durada aproximada d'una hora i un cop recollida tota la informació, es treballarà per fer un cens quantitatiu i qualitatiu per analitzar cada cas.D'altra banda, des del govern tarragoní han insistit que l'estratègia municipal per abordar el sensellarisme ha de ser transversal. Així, la consellera de Serveis Socials ha assegurat que es treballarà en la sensibilització i conscienciació a diferents departaments del consistori, com és el cas per exemple de la Guàrdia Urbana.