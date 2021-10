El 7 de novembre tornen els castells a Tarragona sense control d'aforament

L'Ajuntament ha anunciat l'actuació de les colles de la ciutat a la plaça de la Font i 'amb format habitual'

Actualitzada 15/10/2021 a les 09:47

Tornen els castells amb la normalitat de la prepandèmia. Així es vol exemplificar amb la convocatòria, el 7 de novembre vinent, d'una diada castellera a la plaça de la Font de Tarragona.Serà la primera actuació de les quatre colles de la ciutat després de la relaxació de les mesures referents a aquestes activitats culturals per part del PROCICAT i també després de les accions simbòliques i extraordinàries dutes a terme per Sant Magí i Santa Tecla sense públic, amb control d'aforament i limitació del nombre de castellers participants.La diada del dia 7 serà amb públic dret a la plaça, sense control d'aforament i sense límit de participació per part dels castellers de les quatre colles castelleres de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau.La diada, organitzada pel consistori i les colles tarragonines, s'iniciarà a les 12.30 h, amb l'entrada a plaça de les quatre colles a les 12 h, seguint el format habitual, i cada colla podrà enlairar d'acord amb totes les diades castelleres, tres castells i un pilar.