Detingut un jove per robar en tres vehicles aparcats al barri del Pilar de Tarragona

L'individu tenia antecedents per robatori amb força a l'interior de vehicles el passat setembre

Actualitzada 14/10/2021 a les 20:49

Un jove de 19 anys va ser detingut la matinada del 12 d'octubre al barri del Pilar després de trencar el vidre de tres vehicles estacionats al carrer i emportar-se diverses pertinences. L'individu, que tenia antecedents per haver comès un altre robatori a l'interior d'un vehicle el passat mes de setembre, va quedar en llibertat amb els càrrecs de robatori amb força a l'interior de vehicles i per un delicte de tres furts lleus.

Veïns del barri expliquen que, al voltant de les 05.30 hores, van sentir el soroll de l'alarma d'un vehicle i van baixar ràpidament. En arribar a l'aparcament, van observar que hi havia dos cotxes amb els vidres trencats i que, en un tercer, hi havia un jove intentant sostraure elements. Els veïns van alertar als Mossos d'Esquadra, que van arribar al lloc dels fets en pocs minuts i van arrestar-lo. La detenció del jove, resident a Tarragona i de nacionalitat marroquina, va tenir lloc al carrer Riu Foix a les 05.44 hores.

El president de l'Associació de Veïns Verge del Pilar, Alex Ayuso, va denunciar la poca presència policial al barri i va lamentar que «la inseguretat, lluny de baixar cada cop va a més». «Veient com una persona trenca els vidres de tres vehicles, fa la sensació que el delinqüent no té cap mena de por a les conseqüències», diu.

Veïns es plantegen marxar

Ayuso també va manifestar que, per culpa de la inseguretat, la brutícia, l'incivisme, les ocupacions i la presència d'alguns toxicòmans en una antiga fàbrica abandonada propera a la zona, cada cop són més els veïns que li han traslladat la voluntat d'abandonar el barri. «Hi ha gent que està cansada, molts veïns m'han comentat que no volen seguir vivint en aquestes condicions, cada vegada hi ha més persones que volen marxar del barri», va lamentar Ayuso, que destaca la degradació que ha patit el barri. «Fa 20 anys que visc al barri i puc dir que ha canviat molt, s'està degradant i molta gent es planteja marxar del barri perquè la situació cada vegada està pitjor», va explicar el representant veïnal. «Fa la sensació que cap administració pública es pren seriosament l'assumpte, i la degradació del barri és evident», va lamentar.

El barri del Pilar de Tarragona ha sigut l'escenari d'ocupacions i d'intents d'ocupació d'immobles en els darrers mesos, un dels quals va acabar amb una ocupació de facto que va comportar algunes concentracions veïnals per denunciar la seva presència.