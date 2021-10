Augmenten un 30% les visites de curta estada de vaixells al Port Esportiu de Tarragona

Proliferen les empreses que ofereixen lloguer de vaixells per dies, que aprofiten particulars amb titulació però sense embarcació pròpia

Les visites de transeünts al Port Esportiu de Tarragona ja han recuperat els nivells d'abans de la pandèmia. Especialment aquest estiu, l'empresa Nàutic Tarragona SA calcula que les visites de curta durada de vaixells a les instal·lacions situades entre la platja del Miracle i el moll de Llevant s'han incrementat un 30% respecte a les del passat 2020. Aquesta activitat ha agafat molta volada els darrers mesos gràcies a la progressiva caiguda de restriccions envers la covid-19. A més, la pandèmia ha potenciat un altre fenomen, ja que s'han popularitzat les empreses que ofereixen lloguers de vaixells. Aquest servei ha estat aprofitat sobretot per persones que gaudeixen de titulació, però que no tenen embarcació pròpia.

El context de la covid-19 ha fet que molta gent s'esbargeixi en espais exteriors i no massa lluny del seu lloc de residència. El sector nàutic és un dels que s'ha vist beneficiat, especialment amb la rebuda de visitants durant un període curt de temps –visiten Tarragona de passada, més que no pas llargues estades– i que provenen majoritàriament d'indrets propers, amb embarcacions no massa grans i que requereixen fer nit en ports cada poques milles nàutiques.

«Ha augmentat de nou el nombre de transeünts. Acostuma a ser gent que ve el cap de setmana. La xifra ha anat pujant a mesura que han anat caient les restriccions. Abans no venia ningú», especificava Xavi Potente. El director del Port Esportiu indicava que aquests visitants de passada són «gent d'altres indrets que han vingut a visitar la ciutat, a estar-s'hi uns quants dies». A Tarragona els darrers mesos els més habituals han estat els transeünts provinents d'altres poblacions catalanes amb port, com Cambrils, Torredembarra, Roses o Barcelona. «També hi ha molt turista francès, amb vaixells de 12 metres o més d'eslora, que van baixant per la costa i van parant en diversos ports», deia Potente. El més habitual és, doncs, fer ruta per la costa del mediterrani espanyol, amb les illes Balears, Barcelona o València com a principals atractius. «A Tarragona s'hi ve a descansar una mica o de visita», concloïa Potente.

Amb la recuperació del nivell de transeünts habitual abans de la pandèmia, els ports esportius, com el de Tarragona, han notat un impacte econòmic positiu. «Durant molts mesos no es van poder fer servir les instal·lacions i els transeünts són un ingrés important per als ports esportius», apuntava Potente. D'altra banda, el lloguer anual d'amarratges s'ha mantingut estable.

Lloguer de vaixells en alça

Un altre aspecte que el Port Esportiu de Tarragona ha vist incrementat durant la pandèmia és el lloguer de vaixells per dies. Aquesta pràctica està en alça i aquest estiu ha estat gairebé una tendència. Actualment són tres les empreses que operen al Port Esportiu amb el servei de lloguer, amb un total de mitja dotzena d'embarcacions entre totes les companyies. «La gent no es compra vaixells, però hi ha empreses que sí que ho fan i els lloguen», explicava Potente, que afegia que es tracta d'usuaris que «no tenen recursos per tenir una embarcació pròpia, però tenen títol de navegació». «El lloguen uns dies i satisfan les ganes», recalcava.