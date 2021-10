Afectacions de trànsit a Tarragona a causa de diverses obres

Diumenge es pavimentarà l'entorn de la Font del Centenari i dilluns continuen els treballs de la muralla a la Via de l'Imperi

Actualitzada 15/10/2021 a les 13:45

Aquest diumenge 17 d'octubre durant tot el dia, el trànsit de la Rambla Nova entre les cruïlles de Ramon y Cajal i Rovira i Virgili, es veurà afectat a causa dels treballs de pavimentació, pintura, senyalització i asfaltat de la font i el seu entorn.Els talls de trànsit es produiran a partir de les 8h del matí als accessos de la Rambla Nova, cruïlla de la Font del Centenari, entre l'avinguda Ramón y Cajal amb Prat de la Riba; entre l'avinguda Rovira i Virgili amb Estanislau Figueres i també en direcció Plaça Imperial Tarraco. Així mateix, també es desviaran els vehicles que circulen per Rambla Nova en direcció al carrer Enginyer Cabestany o canvi de sentit i al carrer Ixart o canvi de sentit.L'EMT desviarà durant tot el dia les línies d'autobús que circulen per la Rambla Nova, traslladant o anul·lant les parades i indicant en el mateix panell, la parada més propera.El talls i desviaments de trànsit es duran a terme en funció de les necessitats de cada moment i s'anirà permetent en alguns períodes la circulació als dos eixos de la rotonda, de forma alternativa. Per la tarda, els talls tindran una major permanència en el temps. L'Ajuntament recomana fer ús d'itineraris alternatius per accedir a la Rambla Nova o per creuar la ciutat sense fer ús d'aquesta via.D'altra banda, a causa de la continuació dels treballs corresponents al Programa d'inspeccions i manteniment de la Muralla, dilluns vinent 18 d'octubre s'actuarà al tram de la confluència de la Via de l'Imperi i la Rambla Vella. Per efectuar els treballs en aquest punt, és necessari utilitzar una plataforma amb tisora elevadora i l'estretor de la vorera comporta estacionar l'aparell ocupant la zona de la parada de l'autobús i desviar el recorregut dels vianants.En aquest cas l'afectació és només de vianants i de l'anul·lació de la parada 'Imperi Romà' (sentit Pont i Gol – Hospital Joan XXIII) de l'autobús número 22, des de dilluns 18 fins a nou avís. La parada alternativa correspondrà a la parada Portal del Roser, situada en aquest mateix punt.