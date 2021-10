Nous indicadors promouen la gestió sostenible de les platges de Tarragona

Són 34 paràmetres, orientats a guiar i monitorar la gestió de les platges amb criteris sostenibles

Un nou sistema d'indicadors i bones pràctiques promouen la gestió sostenible de les platges de Tarragona, segons informa el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.Es tracta d'un total de 34 paràmetres, orientats a guiar i monitorar la gestió de les platges amb criteris sostenibles, al mateix temps que fomenta la diversificació d'usos per a un públic eminentment familiar.Els indicadors s'estructuren en platja sostenible i platja familiar i inclusiva, en els que abasta des de la protecció del litoral i la conservació de l'ecosistema al foment de les activitats adaptades a les discapacitats.El sistema també inclou una proposta de parametrització dels indicadors que faciliti el seu seguiment i 50 bones pràctiques que contribueixen a impulsar els canvis desitjats en els indicadors establerts.Entre d'altres, les bones pràctiques inclouen formació dels equips tècnics, campanyes de voluntariat; panells divulgatius dels hàbitats i espècies d'interès i creació d'activitats conjuntes per a famílies.Aquesta eina ja s'ha posat a disposició dels municipis per afavorir una gestió integral de les platges.D'altra banda, l'organització Green Destinos ha reconegut recentment aquest sistema com una de les cent millors pràctiques en sostenibilitat a nivell mundial.El mètode s'emmarca en l'actuació Platja Innovadora del Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) turístic en Familia, amb la participació activa d'agents públics i privats que intervenen en la gestió del litoral.Aquest PECT, cofinançat pels fons europeus FEDER, el lidera la Diputació de Tarragona i hi participen set socis, entre ells, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el departament d'innovació turística del centre tecnològic Eurecat.