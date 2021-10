L'Ajuntament de Tarragona vol rehabilitar el Serrallo i modificar la plataforma del Miracle amb fons europeus

El consistori ha elaborat un pla de sostenibilitat turística a tres anys que també vol incrementar l'aposta per l'ecoturisme

Actualitzada 14/10/2021 a les 09:15

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT) ha presentat un pla de sostenibilitat turística de Tarragona a la convocatòria extraordinària de plans de sostenibilitat dels fons Next Generation de la UE. Es tracta d'un pla a tres anys i amb un import de 3.472.000 €.La proposta municipal inclou diferents projectes, estructurats en 4 eixos programàtics: transició verda i sostenible, millora de l'eficiència energètica, transició digital i competitivitat.Dels projectes inclosos en el pla, destaquen la intenció de desestacionalitat turística de la ciutat apostant per l'ecoturisme, «amb una oferta de patrimoni natural al voltant del nucli urbà que, amb la gestió adequada, pot esdevenir un recurs de primera per a un ecoturisme sostenible allunyat del model de sol i platja», explicava l'alcalde, Pau Ricomà, en un comunicat.Les propostes incloses en el pla inclouen també la millora de l'actual plataforma i la creació de zones verdes per dotar la platja del Miracle de nous usos turístics.En el mateix comunicat, l'Ajuntament també explica que la intervenció també actuarà en una de les àrees més emblemàtiques de Tarragona: el barri del Serrallo, amb la incorporació de wifi 5G i la pacificació del trànsit dels carrers interiors, col·laborant així a la millora de l'experiència del visitant i, a la vegada, dinamitzant el comerç local, especialitzat en la gastronomia marinera.El Pla de Sostenibilitat Turística també disposa d'un pla de màrqueting i de comunicació digital amb la finalitat de promocionar els nous productes turístics. Les actuacions promocionaran les marques estratègiques d''El Serrallo, barri mariner' i 'Tarragona, essència mediterrània'.