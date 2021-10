Ematsa apropa el servei d'aigua a la ciutadania amb tallers monogràfics als centres cívics de Tarragona

Es realitzaran tallers monogràfics als equipaments municipals durant els mesos d'octubre a desembre

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona i la Xarxa de Centres Cívics inicien aquesta tardor una col·laboració per apropar el servei d'aigua a la ciutadania. Es realitzaran tallers monogràfics als equipaments municipals durant els mesos d'octubre a desembre.En les sessions, fetes per personal d'Ematsa, es tractaran aspectes per entendre bé el contingut de la factura, explicar els avantatges de l'oficina virtual, les claus de la gestió del consum, repassar i aclarir preguntes freqüents, recordar les diverses vies de contactar amb la companyia; així com consells i bones pràctiques per fer un ús responsable de l'aigua. El president d'Ematsa, Jordi Fortuny, destaca la vocació de servei de la companyia i assenyala que «la proposta està pensada per resultar molt pràctica i aportar informació aclaridora i útil per millorar el coneixement del servei».La primera sessió es realitzarà el dilluns 18 d'octubre a les 19 h al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, les properes seran el 15 de novembre a Llevant i el 13 de desembre a Bonavista. La proposta continuarà l'any que ve a la resta d'espais municipals.Les inscripcions són gratuïtes i ja estan obertes. Per tal de treure el màxim profit, és recomanable assistir-hi amb una factura de subministrament per donar la possibilitat de comprovar personalment la informació i els exemples que es tractin a la sessió.