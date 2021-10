Els hostalers de Tarragona alerten del tancament de més establiments en un futur

L'AEHTC reclama «ajuts o condonacions de deute» i celebra l'aixecament d'algunes restriccions

Actualitzada 13/10/2021 a les 20:35

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat (AEHTC), ha alertat que, malgrat l'aixecament de les restriccions en l'aforament anunciades dimarts passat per la Generalitat, la crisi econòmica derivada de la pandèmia propiciarà el tancament d'establiments en un futur. El seu president, Javier Escribano, va manifestar que «a Tarragona han tancat molts locals i en seguiran tancant». El representant dels hostalers va apuntar que alguns establiments encara no han fet acomiadaments perquè els treballadors estan cobrant l'ERTO, però va pronosticar el tancament de més negocis en un futur. Escribano va recordar que, malgrat que es permeti el 100% d'aforament en interiors i exteriors, els mesos d'hivern són «fluixos» a Tarragona i que «molts locals aprofiten l'estiu per fer caixa». «L'hostaleria ja és deficitària els mesos d'hivern amb plena normalitat», va dir, apuntant, a més, que la societat encara té certs hàbits adquirits de la pandèmia que poden afectar. El representant dels empresaris de l'hostaleria va reclamar a les administracions ajudes econòmiques per tal de pal·liar l'endeutament que arrosseguen a conseqüència de les restriccions encaminades a evitar la proliferació de la pandèmia. «Necessitem ajuts o condonacions de deutes. Hi ha gent que ha demanat un crèdit per pagar les despeses, d'altres han gastat tots els seus estalvis, necessitem un paquet d'ajudes encaminat a pal·liar l'endeutament», va manifestar. «Hi ha un endeutament enorme de les empreses, i això s'ha de pagar en un hivern que igualment serà complicat. A l'hostaleria li queden dos o tres anys difícils, que s'hauran de destinar a pagar deute», va afirmar.

Escribano, però, va valorar molt positivament que la Generalitat aixequi les restriccions d'aforament als establiments i es permeti el 100% en interiors i exteriors. «Fem una valoració molt bona d'aquesta mesura perquè arriba quan comença l'hivern, en un moment que comença l'època més baixa de l'hostaleria. És perfecte que puguem treballar amb normalitat en aquesta època», va dir. «Ara ens toca lluitar un hivern amb més normalitat, però encara amb una psicosi per la covid i endeutaments», va assenyalar. El representant dels hostalers també va considerar positiva la pròrroga de l'exempció de la taxa de les terrasses, que l'Ajuntament va allargar durant l'últim trimestre de 2021 per alleugerir la situació d'un dels sectors més perjudicats per la crisi derivada de la pandèmia.