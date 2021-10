Els Bons Comerç de Tarragona podran descarregar-se a partir d'aquesta mitjanit

Cada persona podrà fer-se amb 10 bons per valor de 5 euros cada un

A través de la pàgina web bons.tarragona.cat

A través de l'APP Som Comerç TGN, accedint a l'apartat Bons.

Als punts físics de la campanya.

Punt fixe: ubicat des de fa dies a la Rambla Nova, a l'altura de la Font del Centenari

A la carpa itinerant: Per als horaris i punts, consulteu la pàgina web

La Campanya Bons Comerç TGN viurà demà un dels dies clau, ja que aquesta mitjanit començarà la descàrrega. Cada persona podrà descarregar-se els seus 10 bons per valor de 5 euros cada un, és a dir, un total de 50 euros de descompte directe als comerços adscrits. «Estem convençuts que la campanya serà un èxit i un punt d'inflexió per al comerç de la ciutat. Convido a tots els comerços i restaurants que encara no ho han fet que s'adscriguin a la campanya», ha remarcat el conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal.Els Bons Comerç Tgn és una iniciativa d'estímul als establiments comercials, de serveis, d'hosteleria i de restauració, que s'emmarca dins la campanya anual SOM COMERÇ TGN, impulsada per la conselleria de Comerç. Es tracta d'una subvenció de 500.000 euros en bons descompte per dinamitzar les vendes dels comerços tarragonins. La Cambra de Tarragona, la Via T i l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de Tarragona col·laboren activament en la campanya Bons Comerç TGN.Hi ha 3 maneres de descarregar els bons:La campanya està dotada de 500.000 euros, això suposa un total de 100.000 bons de 5 euros, és a dir, un total de 10.000 usuaris se'n podran beneficiar. «Cada usuari -recorda el conseller Nadal- té 15 dies per gastar els seus bons. Passat aquest temps, el bo o bons que no hagi gastat tornaran a incorporar-se a la borsa general». En el cas que en el moment de fer la descàrrega estiguin exhaurits, l'usuari haurà d'esperar que caduqui algun dels bons. Les persones que hagin perdut els bons perquè els han caducat, se'ls podran tornar a descarregar, sempre que n'hi hagi de disponibles.Recordem que la campanya està oberta tant als tarragonins i tarragonines com a ciutadans d'altres poblacions, ja que es tracta d'un sistema de subvencions al comerç local.Un centenar de comerços ja s'han adherit a la campanya. «Els darrers dies s'han incrementat el ritme d'establiments que participaran i esperem que continuï pujant el nombre de comerços participants», afegeix Dídac Nadal. Els comerços que poden participar són els que tenen menys de 50 treballadors, així com establiments de restauració i hosteleria.