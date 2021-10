BASF i l'ICIQ premiaran els millors projectes en emprenedoria i innovació sostenible

Tarragona ha estat avui l'escenari de la renovació del conveni de col·laboració entre BASF i l'ICIQ (Institut Català de Recerca Química), que estendrà la relació entre aquestes dues institucions fins al 2023. El director general de BASF Española, Carles Navarro, i el director de l'ICIQ, Emilio Palomares, han estat els encarregats de rubricar aquest nou període de col·laboració.La principal novetat del conveni és la creació dels Premis BASF-ICIQ a l'emprenedoria i la innovació. Les dues organitzacions pretenen premiar així a les millors investigacions en matèria d'innovació i desenvolupament sostenible. Per a aquests guardons es dedicaran 9.000 euros en premis, que es repartiran en tres categories:• Millor tesi doctoral en qualsevol ciència aplicada que hagi exercit una labor crucial a l'hora de resoldre un repte de la indústria o desenvolupat una innovació radical.• Millor patent que demostri la iniciativa dels inventors per protegir la propietat intel·lectual i establir les bases d'una innovació tecnològica que promogui el desenvolupament d'un futur sostenible.• Millor emprenedor, reconeixement principalment enfocat a persones i start-ups que han apostat per la comercialització de les seves innovacions en el camp de les ciències aplicades.La primera edició d'aquest certamen obrirà el seu període de presentació de candidatures aquest mes de novembre i es podran presentar els projectes fins a gener del 2022. El lliurament dels I Premis BASF-ICIQ en Emprenedoria i Innovació tindrà lloc el dia 21 d'abril de 2022 en les instal·lacions de l'ICIQ, coincidint amb el dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, el principal objectiu de la qual és posar de manifest tot el potencial creatiu de les persones a nivell mundial.