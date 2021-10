Veïns de Campclar denuncien que porten gairebé dos anys sense gas

El Parlament aprova una resolució en la qual insta al Govern a reparar «en el termini d'un mes» el subministrament de gas dels edificis afectats

Actualitzada 12/10/2021 a les 20:15

Els veïns de cinc edificis del carrer Riu Brugent de Campclar, a tocar de la plaça de Santa Tecla, denuncien que fa gairebé dos anys que no disposen de subministrament de gas. Les escales número 15, 16, 17, 18 19 i 20, que la majoria són propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), estan sense subministrament de gas des del novembre de 2019 a causa d'un intent de connexió fraudulent a la canonada del gas. Els veïns, davant la inacció de l'administració per solucionar la problemàtica, han hagut d'instal·lar pel seu compte calefactors elèctrics, vitroceràmiques o fogonets, amb el cost afegit que això té en la factura de la llum.

El Parlament de Catalunya, en aquest sentit, va aprovar el passat 22 de setembre una resolució presentada pel PSC en la qual instava al Govern de la Generalitat a «reparar, en el termini d'un mes, el subministrament de gas» als edificis en qüestió. El text, que va ser debatut en la Comissió de Drets Socials de la cambra catalana, també va instar a la Generalitat a «netejar i reparar la zona afectada per l'incendi del quadre elèctric de l'edifici número 8 de la plaça de Santa Tecla», després que el foc, que el va malmetre, obligués els seus veïns a ser reallotjats en plena pandèmia de covid.

«La meva mare fa gairebé dos anys que cuina amb un fogonet i, tant ella, com la meva àvia han hagut d'instal·lar una caldera elèctrica», lamenta Rubén Regidor, un veí del barri que ha viscut en els blocs afectats. La seva mare, la seva àvia i la seva tieta han vist un increment del preu de la factura de la llum a conseqüència de no tenir gas. «Això és una vergonya, portem quasi dos anys sense gas. Si això hagués passat al centre de Tarragona no estaríem així», denuncia el veí. «Ens tenen abandonats d'una manera impressinant, l'excusa que ens donen és que no ho arreglen perque hi ha alguns pisos ocupats a l'edifici, però la meva àvia porta pagant religiosament el lloguer durant 42 anys», recorda.

Regidor explica que, malgrat «l'interès que han mostrat alguns polítics» com Salvador Illa, que va visitar el barri durant la campanya, Rubén Viñuales o Carles Castillo per la situació dels veïns dels edificis, la problemàtica encara no s'ha resolt. Els veïns també denuncien la falta de manteniment dels edificis per part de l'AHC. «A vegades la meva àvia no pot sortir al carrer perquè no funciona l'ascensor», critica el veí, que també reclama «que busquin solucions ja, no volem més excuses, ja portem gairebé dos anys així. S'està pagant un lloguer i l'AHC s'ha de fer responsable, no es poden rentar les mans d'aquesta manera», diu. El veí de Campclar recorda la situació «complicada» que van patir els veïns quan l'incendi, en ple confinament, va afectar el quadre elèctric de l'edifici i es van haver de reallotjar una quinzena de famílies afectades. «Vam haver de fer ús de les xarxes socials per reivindicar la nostra situació, ja que no ens permetien fer cap manifestació», exposa.

«Hem hagut de comprar i instal·lar la caldera elèctrica i altres aparells, qui em tornarà tot el que m'he gastat per culpa de la manca de gas?, perquè el van treure de la nit al dia», denuncia Sheila Trabalón, una veïna del número 19. «Quan va haver-hi l'incendi al quadre elèctric també es van trencar uns vidres de casa meva i es va bufar la porta d'entrada pel fum. No em van pagar res, ho vaig haver de pagar jo. Aquí ningú paga res», denuncia la veïna. La seva escala, a més, va quedar sense electricitat durant el confinament després d'un incendi al quadre de comptadors que va obligar a reallotjar els veïns durant dues setmanes. «Quan atorguen els pisos, els donen ben equipats, amb cuina i tot, en canvi aquí, tot i ser d'una empresa pública, ens ho hem de pagar nosaltres», lamenta Trabalón. «Si els pisos són de l'administració, els haurien d'arreglar», afirma.

«No s'han dignat a venir a preguntar què ha passat. Algú va manipular els comptadors i arran d'allò va començar tot. A hores d'ara, encara no s'han dignat a arreglar-ho», diu Martirio Camacho, la presidenta de l'escala. Camacho ja va presentar diversos escrits a l'ACH, demanant que li arreglin una sèrie de desperfectes de casa seva, com una persiana que té trencada des de fa mesos i que li impedeix descansar correctament o el fet que cap de les finestres que li van instal·lar tancava correctament. «La persiana de l'habitació se m'ha trencat i no puc descansar als matins perquè m'entra la llum i no la puc abaixar. Jo porto aquí quaranta anys pagant religiosament i ara, quan cobri la pensió, em tocarà pagar a mi perquè la reparin», lamenta la veïna.

La presidenta de l'escala també va denunicar als Mossos d'Esquadra algunes de les destrosses que ha patit la comunitat, com el trencament del vidre de la porta d'entrada al portal, que segueix sense reparar el dia d'avui. Camacho lamenta alguns episodis de vandalisme que s'han produït en la comunitat en els darrers anys, com les destrosses a l'escala. «Aquí també hi ha molt de vandalisme, ens van trencar els vidres del portal», explica. «Si no ens fem càrrec nosaltres de les nostres coses, ningú ho fa», critica.