Òmnium Tarragonès cedeix a l'Ajuntament de Tarragona el seu fons documental de 1971 a 2015

La signatura es farà coincidint amb la inauguració al mateix Espai Turisme de l'exposició '50 anys d'Òmnium Tarragonès'

Actualitzada 13/10/2021 a les 09:22

Aquest dijous 14 d'octubre a les 19 h, l'Espai Turisme acollirà la signatura del conveni de cessió del fons documental d'Òmnium Cultural del Tarragonès (1971-2015)a l'Ajuntament de Tarragona, per a la seva preservació i gestió a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament, Hermán Pinedo, i la presidenta de l'entitat al Tarragonès, Rosa Maria Codines, seran els encarregats de rubricar l'acord pel qual es fa oficial la cessió, efectuada recentment.El fons documental d'Òmnium Tarragonès es compon, d'una banda, de 48 caixes d'arxiu, 329 cartells i 1.133 positius de fotografies; i per l'altra, de 2.170 documents i 13.477 imatges digitals.La signatura es farà coincidint amb la inauguració al mateix Espai Turisme de l'exposició 50 anys d'Òmnium Tarragonès, produïda pel Centre d'Imatges de Tarragona / L'Arxiu, en col·laboració amb Òmnium Cultural. La mostra pretén oferir un recorregut per la trajectòria de l'entitat, posant de manifest els canvis que ha sofert la delegació territorial al llarg dels seus cinquanta anys a través de documents, cartells i imatges que reflecteixen la seva història.L'acte d'inauguració de l'exposició i de signatura del conveni del fons documental s'emmarquen en la programació 14 d'abril de 1931: 90 anys de la Segona República de l'Ajuntament de Tarragona.L'assistència és gratuïta i sense invitació prèvia, tot i que es limitarà l'aforament per garantir la distància interpersonal a la sala.