Netflix roda 'Un hombre de acción' a diferents escenaris de Tarragona

El rodatge, que continuarà avui, va convertir el Complex Educatiu en un aeroport de l'època

Actualitzada 12/10/2021 a les 20:51

Netflix ha començat el rodatge de la pel·lícula espanyola Un hombre de acción a diversos escenaris de Tarragona. El rodatge es va desplaçar ahir fins al Complex Educatiu, on un dels seus edificis es va convertir en una terminal d'aeroport. Està previst que continuï avui a l'antiga presó i a l'edifici del Banc d'Espanya.

La pel·lícula està dirigida per Javier Ruiz Caldera i escrita per Patxi Amezcua i s'inspira en la vida del navarrès Lucio Urtubia. Un hombre de acción está protagonitzada per Juan José Ballesta en el paper de Lucio i Miki Esparbé.

Segons el director del film, Javier Ruiz Caldera, (Superlópez) «la vida d'Urtubia, atracador, falsificador, anarquista i, sobretot, paleta, era una inspiració fabulosa per construir una pel·lícula trepidant, divertida i emocionant», afirmava en un comunicat emès el passat 14 de setembre per Netflix, quan la plataforma va anunciar l'inici del rodatge a diverses localitzacions de França i d'Espanya.