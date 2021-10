Les inversions dels PGE previstes per Tarragona es queden en 280 MEUR, un 31,7% menys que l'any passat

Actualitzada 13/10/2021 a les 17:26

El projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2022 que el govern espanyol ha presentat aquest dimecres inclou 280,5 MEUR en inversions per la demarcació de Tarragona. La xifra és un 31,7% inferior a la prevista per enguany, que era de 411,2 MEUR. Els principals projectes són els mateixos dels darrers anys.La línia Vandellòs – València d'alta velocitat, amb una partida de 70,1 MEUR, les obres de l'A-27 entre Valls i Montblanc (23,4 MEUR) i el corredor mediterrani entre Vila-seca i Castellbisbal (18,8 MEUR).També destaquen els 41,2 MEUR previstos per a diferents obres al Port de Tarragona i els sistemes d'emmagatzematge per a les centrals nuclears d'Ascó (7,3 MEUR) i Vandellòs (2,8 MEUR).Des d'Adif Alta Velocitat es destinaran 99,1 MEUR a la demarcació, dels quals 70,1 són per al tram català de la línia entre Vandellòs i València. A la província de Castelló se n'invertiran 77,3 MEUR i 34 MEUR més a València. Igual que l'any passat, és la partida amb més despesa, si bé als PGE del 2021 la xifra era més del doble de la que s'ha pressupostat per l'any vinent (142,7 MEUR).A banda, Adif també destinarà 18,8 MEUR al tram del corredor mediterrani entre Vila-seca i Castellbisbal. Com en el cas anterior, en comparació amb l'any passat la xifra és sensiblement menor -60,5 MEUR aleshores-. A més, l'organisme també 8 MEUR en Rodalies de Catalunya i 7,7 MEUR en Rodalies i mobilitat urbana. Encara en matèria ferroviària Renfe ha previst 24 MEUR per a la demarcació, dels quals 11,3 MEUR seran per a la compra de material.Pel que fa a carreteres, la principal partida és per al tram entre la variant de Valls i Montblanc de l'A-27. En concret són 23,4 MEUR, als quals se'ls hauran de sumar 8,5 MEUR projectats per al 2023, quan està previst que finalitzi l'obra. És la via amb més pressupost de Catalunya. Alhora, el Ministeri de Transports ha previst 30,3 MEUR per a conservació.En un altre àmbit, Ports de l'Estat ha projectat invertir 41,2 MEUR al Port de Tarragona. Les principals actuacions són millores a la Zona d'Activitat Logística per un import de 8,3 MEUR, i obres per facilitar l'accessibilitat ferroviària, per valor de 6,3 MEUR. Finalment, el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic farà diferents treballs a la costa. Per al control de la regressió hi destinarà 230.000 euros; per a la protecció i recuperació dels sistemes litorals, 100.000. la mateixa quantitat que per a dotacions per a l'accés i ús públic de la costa. Per reposició i conservació del litoral hi haurà 595.000 euros; mentre que per fer estudis tècnics s'invertiran 127.000 euros.