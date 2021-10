L'Arqueològica alerta del mal estat de conservació del camí de la Fonteta

Les restes romanes al final del carrer Eivissa, amb elements funeraris i d'habitatges, estan plens de males herbes i de brutícia

Actualitzada 12/10/2021 a les 19:48

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) alerta que les restes romanes del camí de la Fonteta, a Tarragona, es troben en molt mal estat de conservació. Situades en un solar buit al final del carrer d'Eivissa i comprès entre el carrer de Francesc Bastos i l'avinguda de Vidal i Barraquer, aquestes restes estan en perill a causa de l'estat de quasi abandonament que pateixen. L'espai és propietat de l'Ajuntament de Tarragona i està ple de matolls, males herbes i, fins i tot puntualment, deixalles. A banda de les construccions que formen la reserva, els panells informatius als extrems del recinte, davant la tanca metàl·lica, són pràcticament il·legibles a causa de les pintades i el seu envelliment. Les restes es troben a la zona de l'antiga necròpolis romana i compten amb elements funeraris i parts constructives de viles al voltant del camí –principal via d'accés per la part occidental–, que travessava el suburbi al sud-oest de Tàrraco i que connectava la ciutat amb el port.

El 2009 el consistori acabava unes excavacions a la reserva arqueològica del carrer Eivissa, de 1.400 m2. En aquell moment, l'Ajuntament assegurava que les actuacions havien «ratificat i evidenciat la important potència arqueològica així com museïtzable de l'espai». El camí de la Fonteta també estava inclòs en el projecte de l'entorn urbà de la Tabacalera, que havia de ser arranjat en la seva totalitat. Més d'una dècada després, l'espai no ha patit la millora que es va plantejar en un primer moment.

Assegurar la conservació

«Volem alertar de l'estat del camí de la Fonteta. Reconeixem que l'Ajuntament ha fet esforços recents en conservació, però el patrimoni de Tarragona és molt gran i sempre hi ha llocs pendents. La nostra prioritat és assegurar la conservació de tot el que tenim», recalcava Joan-Vianney Maria Arbeloa en declaracions a Diari Més. El president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense cridava a «evitar la degradació, ja que les arrels poden fer malbé les estructures i intoduir-hi humitat», a més dels «excrements i orins dels animals de carrer que hi pugui haver».

«No és un gran monument, però ajuda a explicar la ciutat i com es tractava la mort a l'època romana», detallava Arbeloa sobre la importància del camí de la Fonteta. Aquest indret, a banda d'estar habitat, comptava amb múltiples elements funeraris. En aquest sentit, aquest jaciment es troba a poca distància de la Necròpolis de Tàrraco –situada a l'encreuament de l'avinguda de Ramón y Cajal i el passeig de la independència–, pel que «forma part d'aquest gran conjunt, del qual ens en queden trossets, i és rellevant conservar-los per tal que la gent pugui entendre com era el suburbi de Tàrraco entre els segles I i V dC». A diferència de la Necròpolis, però, les restes del camí de la Fonteta estan «a l'aire lliure i no en un recinte tancat i, per tant, exposades als animals, vegetació i inclemències meteorològiques».

Altres actuacions

Netejar l'espai per tal que la vegetació deixi de malmetre les restes seria l'actuació més urgent, segons la RSAT. A banda, els panells informatius «s'haurien d'adequar, tal com ja té previst l'Ajuntament» i «incorporar un codi QR per a qui estigui interessat pugui ampliar la informació», apuntava Arbeloa. El president proposava altres actuacions a mitjà i llarg termini: «El pàrquing municipal del costat algun dia s'hauria d'excavar per veure si hi ha continuïtat. Seria una aposta de futur. Hi ha llocs a Tarragona amb molt potencial arqueològic, com l'entorn del Teatre, el de l'Amfiteatre o l'eixample sud de la Rambla Nova».