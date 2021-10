L'Ajuntament canviarà l'enllumenat a la font del Centenari i sis punts més

La il·luminació de vapor de mercuri serà substituïda per tecnologia LED, més eficient que l'anterior

Actualitzada 14/10/2021 a les 20:32

L'Ajuntament de Tarragona canviarà pròximament la il·luminació de set punts de la ciutat: la rotonda de la font del Centenari –a la Rambla Nova–, l'avinguda de Vidal i Barraquer, els jardins de la N-340, el parc de Bonavista, la cantonada dels carrers Menorca i Gomera i els aparcaments dels carrers Riu Llobregat i Riu Ter –a Campclar–. El canvi dels fanals de vapor de mercuri per llumeneres LED suposarà més eficiència i un estalvi econòmic i energètic. El consistori va licitar el projecte el passat divendres i el pressupost és de 59.873,12 euros amb IVA inclòs. El termini per presentar ofertes és el pròxim dimarts 2 de novembre i les obres tindran una durada màxima de dos mesos.

En total, són 65 els fanals de vapor de mercuri que seran substituïts per tecnologia LED, per tal d'aconseguir llum blanca. D'aquesta forma, aquests set punts de Tarragona s'ajustaran a les normes i prescripcions dels reglaments vigents. La renovació no preveu obra civil i consistirà tan sols a intercanviar el model antic Mango pel nou Sigma – els quadres existents són aptes per les noves potències a contractar–, pel que la ubicació es mantindrà. També es conservaran les columnes de 12 metres d'alçada que subjecten els llums. Amb tot, no es preveu que aquestes actuacions tinguin cap afectació en altres serveis existents.

El consistori ha previst que, amb aquesta operació, s'aconseguiran estalviar 5.720,96 euros anuals, mentre que l'estalvi energètic hauria de ser de fins a 185,52 kW. Pel que fa a l'estalvi d'emissions, s'estima que es deixin de generar 25.029,2 kg de CO 2 .

El principal punt quant a canvis serà la rotonda de la font del Centenari. Aquest indret de la Rambla Nova veurà com canvien les 24 llumeneres de vapor per fanals amb tecnologia LED. Per la seva banda, al parc de Bonavista s'hi canviaran 16 fanals, 8 a l'aparcament del carrer Riu Ter, 6 als jardins de la N-340, 4 a l'aparcament del carrer Riu Llobregat i a la cantonada dels carrers de Menorca i Gomera i 3 a l'avinguda de Vidal i Barraquer.

Aquesta és una nova fase del canvi d'enllumenat de vapor per fanals de tecnologia LED que l'Ajuntament està fent arreu de Tarragona. El passat 24 d'agost es va adjudicar les obres per la substitució en cinc espais de la ciutat: la via de l'Imperi Romà, el carrer de Josepa Massanés, la plaça de Pompeu Fabra, la plaça del General Domènech Batet i Mestres i la plaça del Bisbe Bonet.