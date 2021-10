Impulsen una campanya divulgativa per promocionar el consum de peix capturat a Tarragona

La cultura com a punt de partida per la promoció de l'activitat pesquera

Les peixateries tarragonines tindran un paper important en aquesta acció, des d'on es busca posar en valor les espècies autòctones de la zona. El president de l'empresa municipal de mercats, Dídac Nadal, ha assegurat que es pretén «superar l'estanqueïtat» i per això s'ha apostat per la celebració de dos 'showcooking' els dies 22 i 29 d'octubre centrant-se en el romesco de pop i la canana respectivament.Un dels col·lectius que també es podrà beneficiar de forma directa per aquesta campanya són els pescadors locals. Des de la Confraria de Pescadors de Tarragona han celebrat la iniciativa, però alhora també s'ha reiterat la necessitat de permetre la pesca de la tonyina per reduir els danys que aquesta espècie provoca al peix blau. El seu president, Esteve Ortiz, ha afegit que seria necessari impulsar uns controls de traçabilitat exhaustius de la venda de peix per protegir tant als consumidors com als compradors.D'altra banda, Ortiz s'ha mostrat satisfet pel preu al qual es ven a dia d'avui la gamba vermella de Tarragona, que oscil·la els 150 euros per quilo. Tot i això, ha reconegut que l'elevat preu de certs productes com aquest ha pogut provocar que la majoria de restaurants de la ciutat no optin per comprar peix de proximitat, un fet que ha lamentat i que ha confiat que es pugui revertir pròximament.En les primeres accions que s'han inclòs en la campanya 'Peix de Tarragona, tot un gust', la cultura hi té una presència destacada. A través del Port de Tarragona, s'oferiran visites gratuïtes i gimcanes al museu del port, a més de dues sessions conta-contes, per donar a conèixer els sistemes de pesca a la població en general. D'altra banda, amb l'objectiu de promocionar el Mercat de Tarragona, els alumnes de la Casa d'Oficis s'han encarregat d'enregistrar i editar els vídeos promocionals centrats en les peixateries d'aquest equipament.