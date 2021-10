Actualitzada 13/10/2021 a les 18:34

El Port de Tarragona ha començat a instal·lar 588 panells fotovoltaics per a autoconsum a la coberta del nou Museu del Port. La instal·lació donarà servei a tinglados i refugis del Moll de Costa i a les seus de l'Autoritat Portuària.Els panells ocuparan 1.282 m2 i produiran 420 MWh cada any, fet que representarà una reducció de 125 tones de CO2 anuals, així com un estalvi de 32.000 euros. La intervenció estarà enllestida el novembre, té un cost de 205.000 euros i s'estima que s'haurà amortitzat d'aquí uns cinc o sis anys, en funció de com evolucioni el preu de l'energia.