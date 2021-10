Les actuacions castelleres ja no tindran restricció d'aforament per al públic

Aragonès assegura que la Generalitat estudiarà la fi de la limitació de 160 castellers per colla

Actualitzada 12/10/2021 a les 17:43

Les diades castelleres deixaran de tenir restriccions d'aforament per al públic els pròxims dies. Així mateix ho ha traslladat el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, als caps de colla i presidents de les formacions de Tarragona. Fins ara, els espectadors a les actuacions havien d'estar asseguts en cadires, de la mateixa manera que l'aforament de les places estava limitat i regulat segons les seves dimensions. Amb tot, el Procicat donarà llum verda a un dels canvis que reclamava el món casteller les darreres setmanes. La bona evolució dels indicadors epidemiològics permetrà tornar a veure les places castelleres d'una forma força semblant –encara no del tot igual, però– a com era fins a la temporada 2019.

Que el públic estigui assegut en cadires i que a plaça no hi pugui entrar tothom qui vulgui –o càpiga– ha estat un dels condicionants poc ortodoxos que les colles han hagut d'acceptar a contracor per tornar a l'activitat durant la covid-19. Amb un ritme més lent respecte al que ho estan fent les restriccions per molts dels hàbits socials, el món casteller també va eliminant restriccions. Caldrà veure si la de Santa Teresa, aquest diumenge al Vendrell, és la primera diada de solera que se'n podrà veure beneficiada. L'ajuntament penedesenc havia preparat un protocol que, per tal d'assegurar la presència de públic assegut a la petita plaça Vella, preveia que les tres colles –Nens del Vendrell, Jove de Tarragona i Joves de Valls– no coincidissin a plaça i anessin entrant i sortint per a realitzar els seus castells.

Si més no, la gran diada a l'horitzó que té tots els números de comptar amb llibertat d'assistència per part del públic és la de Santa Úrsula, a Valls. La cita és una de les imprescindibles del calendari casteller i les dues colles locals fa setmanes que feien pressió a la Generalitat per tal que no hi hagués restriccions per accedir a la plaça del Blat.

Sense límit a les colles

El següent pas a seguir per part de la Generalitat i el Procicat seria acabar amb el límit actual de 160 castellers per colla. Ara mateix les formacions no poden sobrepassar aquesta xifra ni en assajos ni en actuacions, i els membres han de disposar de la pauta completa de vacunació, o bé comptar amb una PCR negativa feta 48 hores abans de l'activitat. Aquesta reivindicació, estesa al llarg del món casteller i mirant de reüll altres sectors de la societat amb moltes menys restriccions, podria ser satisfeta aviat. Aragonès ha assegurat a les colles tarragonines que el canvi del protocol casteller serà estudiat aviat i que aquest podria estendre's a tot el sector cultural.