Agredeixen al propietari d'un bar de Campclar perquè «els havia atès malament»

Els agressors duien al vehicle un patinet elèctric de l'empresa de lloguer Bird, una catana i un bat de beisbol

Actualitzada 12/10/2021 a les 12:55

Ahir al vespre el propietari del bar El Sótano de Campclar va ser agredit per un grup de persones. Segons ha informat la Guàrdia Urbana a Diari Més, la víctima de 50 anys va ser localitzada per una patrulla que circulava per la Rambla de Ponent, l'home estava estès a terra amb una contusió al costat esquerre del cap, motiu pel qual el SEM va ser alertat.L'home hauria estat agredit pels ocupants d'un turisme que van fugir del lloc dels fets, però a un d'ells li va caure la documentació. Més tard la patrulla va poder interceptar el vehicle amb el qual viatjaven, i en ser interrogats van indicar als agents que tot plegat havia estat fruit d'una discussió al bar que regenta la víctima, el motiu era que l'home «els havia atès malament». En l'escorcoll del vehicle els agents de la Guàrdia Urbana van localitzar un patinet elèctric de l'empresa de lloguer Bird, una catana i un bat de beisbol.Finalment els ocupants del vehicle van ser denunciats per desobediència als agents de forma reiterada. La víctima va haver de ser traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.