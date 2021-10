Podem es mostra contrari a donar suport al pressupost de 2022 de l'Ajuntament de Tarragona

Afirmen que la ruptura del pacte i el 'cas Pinedo' són ferides que continuen obertes

Actualitzada 10/10/2021 a les 21:00

Els pressupostos a l'Ajuntament de Tarragona estan en l'aire. Els grups municipals que configuren l'equip de govern no tenen majoria, sobretot tenint en compte la ruptura que es va produir arran del cas Pinedo.En Comú Podem no té clar quin serà la seva postura.Mentre els comuns han plantejat la possibilitat que s'arribi a un acord sempre que s'acceptin les seves condicions d'augmentar el pressupost en un 20 per cent en despesa social, Podem pensa que és molt difícil arribar a un acord, tenint en compte que el seu grup va abandonar l'equip de govern, després que ERC no acceptés el seu veto a Junts per Tarragona, i acceptés, en canvi, mantenir en l'executiu local a Hernan Pinedo, a qui consideren un trànsfuga. Segons fonts d'aquest partit, difícilment donaran suport als pressupostos en considerar que «no són els nostres» i existir unes ferides obertes després de la ruptura amb el tripartit que forma l'equip de govern municipal.Aquestes mateixes fonts asseguren que així li plantejaran als comuns i que «hem de deixar clar que la nostra coalició no pot donar suport a uns pressupostos que no se'ns han presentat, i tampoc no ens han donat cap explicació de la presència de Pinedo en el govern municipal». Aquesta és la posició actual de Podem Tarragona. Si En Comú Podem no ratifica els pressupostos municipals, difícilment podran ser aprovats per l'actual equip de govern, ja que tant socialistes, Ciutadans, PP, com no adscrits no facilitaran aquesta aprovació, de manera que Tarragona hauria de prorrogar els comptes actuals a un any de les eleccions municipals amb el desgast que això pot comportar. La pregunta que queda per resoldre és si l'alcalde, Pau Ricomà, serà capaç de seduir els comuns amb alguna proposta concreta, sobretot després de la roda de premsa que fer la portaveu d'ECP, Carla Aguilar, per parlar de pressupostos, en la qual no va quedar clar quina serà la postura del seu partit sobre aquest tema, ja que la seva decisió és determinant, ja que Podem no compta, en l'actualitat, amb cap regidor, després de l'expulsió de Pinedo. El vot favorable d'Aguilar propiciaria l'aprovació i, segons diferents fonts, ERC estaria temptant als comuns per aconseguir el vot que els cal.