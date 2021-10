Mitja dotzena de locals de la ciutat gaudeixen del retorn de l'oci nocturn a Tarragona

Les discoteques tarragonines celebren la reobertura després d'un any i vuit mesos sense activitat

Actualitzada 11/10/2021 a les 06:56

Després d'alguns intents sense recorregut, l'oci nocturn va poder dur a terme aquest cap de setmana una reobertura exitosa arreu de Catalunya. Amb el límit de l'aforament situat en el 70%, fins a mitja dotzena de locals de Tarragona van reobrir les seves portes i ho van fer amb un nivell d'afluència força alt. Amb els interiors ja oberts, les pistes de ball aptes per a ser ocupades i amb el límit horari a les 5 h., centenars de tarragonins es van llançar a les discoteques de la ciutat que han pogut aguantar un any i vuit mesos tancades i que des de llavors només han obert amb comptagotes. Des del sector esperen que aquesta reobertura sigui la definitiva, ja que en aquesta, a banda de la baixa incidència actual de covid-19, hi ha jugat a favor l'alt percentatge de vacunació.

En aquest sentit, el certificat de vacunació és obligatori per accedir a l'interior de les discoteques. Tot i així, «el sistema encara ha de millorar, ja que acreditar tothom crea certa retenció i no és eficient», apuntava Toni Vera. El propietari de Premium Club explicava que «divendres hi va haver diversos moments de caiguda». Com a anècdota, Vera recordava que «hi havia turistes de Dubai i Suïssa que no van poder entrar perquè portaven vacunes que no són europees, i l'aplicació de la Generalitat només n'accepta d'aquest origen». El responsable de Premium apuntava que «l'actitud dels clients ha estat un èxit». Quant a la mascareta, deia que «no hem trobat un problema preocupant».

Amb tot, Vera destacava que va ser «un cap de setmana absolutament especial i volem que això duri, perquè tenim por que si entre tots no ajudem, la pandèmia no continuï baixant». Si més no, el propietari confessava que estaven «molt satisfets per poder tornar a treballar i reprendre la dinàmica de treball».

«Ha anat molt bé. Teníem molta il·lusió de poder tornar», assegurava Christian Compte. El propietari de la Totem relatava que van apostar per avançar la reobertura al dijous, quan usualment no obren: «Havíem d'obrir si hem lluitat tant per tal que ens deixessin. Havíem de ser els primers». Així, els tres primers dies d'obertura van ser un cúmul d'emocions, tal com explicava Compte: «A banda dels clients habituals, ens venia gent a donar-nos les gràcies per haver aguantat la pandèmia i haver-los donat l'opció de tornar a sortir». «Han estat unes nits entranyables, màgiques, eufòriques», celebrava el responsable de Totem.