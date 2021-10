Fins a vuit mesos d'espera per a l'entrega d'un vehicle nou a Tarragona

L'escassetat de microxips, element fonamental per a l'electrònica dels cotxes, provoca retards d'entre dos a vuit mesos als concessionaris de la ciutat

Actualitzada 10/10/2021 a les 20:32

L'escassetat de microxips semiconductors està provocant endarreriments de fins a vuit mesos en entregues de vehicles nous als concessionaris de Tarragona. Els microxips són uns petits dispositius amb circuits electrònics que s'empren per a qualsevol producte electrònic, com ara ordinadors, telèfons mòbils, electrodomèstics, i també en la indústria automobilística, que cada cop incorpora més electrònica als vehicles. Els fabricants de vehicles estan tenint grans problemes per mantenir la producció per l'escassetat d'aquests microxips, ja que la fabricació d'aquests semiconductors es concentra principalment a Corea del Sud i Taiwan i els mercats no donen abast per cobrir la demanda mundial. La pandèmia, a més, va accelerar la demanda d'aquests semiconductors. El confinament, el teletreball, les restriccions de mobilitat i totes les mesures encaminades a evitar la proliferació del patogen (toc de queda, confinaments municipals, comarcals i per regió sanitària) va fer canviar els hàbits de la població i va incentivar la compra d'aparells electrònics, com ordinadors, mòbils o electrodomèstics.

La mancança d'aquests microxips, que té una afectació global en la indústria, també ha provocat un increment de vendes de vehicles en estoc o de quilòmetre zero respecte als vehicles encarregats a les fàbriques o fora d'estoc. De fet, la provincia de Tarragona, seguint la mateixa tendència que a tot l'Estat, ha experimentat un descens del 9,16% en les matriculacions de turismes entre el gener i el setembre de 2021. El mes de setembre, a més, aquesta xifra ha arribat al 22,88%.

El secretari de l'Associació Empresarial de Tallers de Reparació (ASTAVE), Emili Beltran, apunta que el principal problema que hi ha ara mateix és que els vehicles nous no poden ser lliurats a temps pel fabricant. «Els retards en les entregues per part dels fabricants està provocant que les vendes s'alenteixin de forma significativa», explica. «En l'àmbit de provincial la situació és molt negativa, el client vol comprar, fa la comanda però s'estan produint endarreriments en l'entrega. Un concessionari pot tenir moltes comandes, però no es materialitza l'operació per aquests retards», alerta.

Beltran apunta que, des del concessionari, se'ls hi fa molt difícil donar una data de lliurament, ja que depèn del fabricant. Així i tot, el secretari d'ASTAVE recorda que als concessionaris hi ha disponibilitat en els vehicles en estoc. «Quan l'usuari escull un vehicle que no està en estoc és un problema, perquè la fabricació està parcialment aturada», explica Beltran, que defineix aquest 2021 com un «any comercialment complex». «Per a cada vehicle nou que s'ha venut enguany, se n'han venut gairebé quatre d'utilitzats», diu. El secretari d'ASTAVE apunta que el sector també s'ha vist perjudicat per «algunes actuacions de caràcter polític que han generat confusió al consumidor sobre els vehicles de motorització, ja siguin híbrids, elèctrics, dièsel i, aquest fet, ha incidit negativament i ha agreujat encara més per la problemàtica amb els microxips».

El director comercial del concessionari Tarraco Center, Lluís Nadal, explica que la mancança de semiconductors pot arribar a propiciar endarreriments de fins a vuit mesos en funció de l'electrònica que incorpori el vehicle. «En molts casos se superen els sis mesos, i pot haver-hi cotxes que tardin una mica més o una mica menys, però alguns han trigat vuit mesos a entregar-se», indica Nadal. El director comercial també apunta que hi ha marques més afectades pels endarreriments que d'altres. «A Hyundai no hi ha tants endarreriments, perquè a Corea del Sud hi ha una fàbrica de semiconductors, en canvi a Europa no hi ha cap fàbrica. Volvo, Audi i Volkswagen estan totes afectades», apunta. El director comercial també diu que, com menys equipament tecnològic incorpori el vehicle, més ràpida és l'entrega, ja que no disposa de tants semiconductors. «Si el demanes equipat amb tot pot trigar vuit mesos», assenyala.

El director comercial del concessionari Opel Uniauto Tarragona, Javier Corral, afirma que els endarreriments depenen de país on es fabriquen els models, que poden durar uns quatre i destaca que els terminis d'espera per a l'entrega del vehicle no són exactes i no es poden comprometre amb els clients a donar-los una data d'entrega. «Ningú pot certificar un termini d'entrega», explica.

«Teníem comandes fetes al juny i juliol i ens deien que ens els entregarien a l'octubre. Després et comenten que han variat els terminis i que els entregaran el febrer del 2022 perquè no disposen dels semiconductors i el client espera poder disposar del vehicle», lamenta. «Estem parlant d'endarreriments d'uns quatre mesos, afegit al període de fabricació, doncs serien uns sis mesos aproximadament», afirma. «Si no se soluciona aquesta problemàtica, podria passar que al primer trimestre o semestre del 2022 hi hagués escassetat d'automòbils, perquè s'estan esgotant els vehicles de kilòmetre zero i segona mà», afegeix.

El director comercial de Baycar, concessionari oficial a Tarragona i Reus de Seat i Cupra, Xavier Garzón, explica que la demanda de vehicles no ha baixat, però noten alguns endarreriments depenent dels models. En aquest sentit, apunta que els vehicles fabricats a Martorell no estan tan afectats com els que surten d'altres fàbriques d'Europa. «En els vehicles fabricats a Martorell, no hem notat tant el problema com en vehicles que ens venen d'altres fàbriques. Això va per models», explica. «A Martorell, si abans una comanda et trigava un mes i mig, ara et pot trigar dos mesos i mig. En les fàbriques de Wolfsburg, a Alemanya, o les de la República Txeca, si abans eren dos mesos d'espera, ara són uns tres i mig o quatre mesos», diu.

«La mancança de microxips afecta perquè crea incertesa en el comprador, i per aquest, motiu ara tampoc hi ha tants vehicles en estoc disponibles. La gent té la por de la incertesa en les entregues i, per això, acaben decantant-se pels vehicles en estoc», apunta. Així i tot, Garzón assegura que, pel que fa al seu concessionari, «mai hem deixat de tenir estoc».