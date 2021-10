Sant Pere i Sant Pau reivindica l'augment de la presencialitat als bancs

Prop de 300 persones es concentren per instar a la Generalitat i la Moncloa a millorar l'atenció per a la gent gran

Actualitzada 10/10/2021 a les 13:36

La plaça de la Quarta Promoció de Sant Pere i Sant Pau ha estat aquest migdia l'epicentre de la reivindicació d'un augment de l'atenció bancària presencial. Gairebé 300 persones, entre les quals hi havia les patrulles cíviques voluntàries del barri, s'han concentrat per instar a la Generalitat i el govern espanyol a millorar l'atenció que reben les persones d'edat avançada a les seus bancàries. La bretxa digital ha perjudicat considerablement els més grans de la societat, fet que s'ha vist accentuat a causa de la covid-19, ja que la digitalització de la banca s'ha potenciat encara més.

Tot plegat ha fet que els ancians tinguin problemes per retirar diners dels caixers automàtics per dos motius. Per una banda, moltes persones d'edat avançada no tenen prou destresa amb la tecnologia per fer funcionar correctament un caixer automàtic, pel que necessitarien l'atenció de personal bancari, fet habitual i recorrent fins fa uns anys. D'altra banda, alguns ancians se senten desprotegits a l'hora d'anar a retirar diners dels caixers que es troben a peu de carrer i tenen por de patir robatoris. De fet, a Sant Pere i Sant Pau n'hi va haver uns quants, fins que l'aparició de les patrulles veïnals a la primavera ha fet que no se'n tornin a produir.

La reivindicació, encapçalada per les associacions de veïns de Sant Pere i Sant Pau i la Unió, va arribar al darrer ple de l'Ajuntament de Tarragona. El consistori va fer una declaració institucional en suport del moviment. Els afectats ara tenen la voluntat d'arribar primer a la Generalitat i, després, al govern espanyol, per tal d'aconseguir una llei que obligui les entitats bancàries a disposar d'un mínim de personal físic a les seves seus.