El segon premi de la Loteria Nacional toca a Bonavista

Són 25.000 euros per dècim

Actualitzada 09/10/2021 a les 13:26

La sort ha somrigut a Tarragona. El segon premi de la Loteria Nacional ha tocat al barri de Bonavista, on el número 06911 ha deixat 25.000 euros per dècim.El sorteig de la Loteria Nacional era aquest dissabte l'especial del mes, que significa que els premis són més elevats que els habituals.Com que el preu de cada dècim era de 15 euros en comptes dels 6 habituals, els premis han estat molt més generosos.L'administració on ha tocat a Bonavista és la que està ubicada en el número 15 de la plaça Constitució i el premi ha estat compartit amb altres establiments de Múrcia, Madrid, Terol i València.El primer premi, el 42122, ha repartit 130.000 euros per dècim. Aquest ha tocat a Barcelona, Sevilla, Balears, Múrcia i Santa Cruz de Tenerife.