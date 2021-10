Sant Salvador reclama una millora de la connexió a peu amb el centre

Els veïns fa dècades que demanen una dignificació de l'accés del barri per l'N-240 per no haver d'agafar el cotxe o l'autobús

Actualitzada 07/10/2021 a les 20:21

Els veïns de Sant Salvador tornen a reclamar una millora de la connexió per als vianants i usuaris de bicicleta i patinet des d'aquest barri perifèric fins al centre de la ciutat. Es tracta d'una reivindicació històrica dels habitants d'aquesta zona de Tarragona. Des de fa dècades, per als veïns de Sant Salvador l'opció més viable per arribar al nucli urbà de la ciutat, a poc més de 3 quilòmetres de distància, és desplaçar-se per l'N-240 –la carretera de Valls– amb el vehicle particular o bé amb l'autobús municipal. Les alternatives existents no són aptes ni àgils per a bona part dels usuaris, ja que estan pensades per ser zones de passeig i freqüentades per esportistes. Amb tot, el gran impediment és la titularitat de la carretera. L'N-240 arriba al centre de Tarragona des del nord. És una carretera estatal que a l'altura de Sant Pere i Sant Pau està cedida a la gestió municipal. Abans d'aquest tram –per tant, a l'altura de Sant Salvador– la carretera encara és de titularitat estatal, pel que l'Ajuntament no té capacitat de fer-hi treballs de millora.

«No deixem de ser Tarragona», recordava Toni Garcia. El president de l'Associació de Veïns de Sant Salvador era molt crític amb el greuge històric envers la connexió amb el centre: «Tot i que estem a 3 quilòmetres volem un accés digne. És un espai sense fanals ni voreres. No podem anar caminant fins al centre. Estem urbanísticament abandonats», deia. «És una demanda històrica que he recollit de tots els presidents anteriors de l'associació de veïns», apuntava Garcia sobre una reclamació que és gairebé tan antiga com el mateix barri de Sant Salvador.

Davant la impossibilitat d'anar a peu pel voral de l'N-240 fins al centre de Tarragona, els veïns de Sant Salvador han d'optar per alternatives poc còmodes. «Ara és habitual que hi hagi gent que corre o va en bicicleta pel camí al costat del Francolí, que és molt estret. O per la zona del Pont del Diable. Per a molta gent, l'única opció és anar amb cotxe o autobús fins al centre. Això és un desavantatge amb la resta de barris, ja que molts tenen un passeig o un carril bici», esgrimia Garcia. Així, els veïns reclamen que s'instal·li una alternativa no esportiva per a vianants o usuaris de mobilitat sostenible. «La idea de soterrar l'N-240 i fer un vial fins al centre és molt bonica, però molt complicada. Sí que seria viable endreçar els vorals i fer-hi voreres més amples, o bé un carril bici», apuntava Garcia, que afegia que una altra opció podria ser «habilitar la continuació del camí des del parc del Francolí».

Poques esperances

«Som realistes i creiem que continuarà pendent», lamentava Garcia. El president de l'AVV Sant Salvador explicava que «quan ERC va entrar al govern els vam fer tres propostes: la dignificació dels Interblocs, la construcció d'una zona poliesportiva i la connexió amb el centre». Garcia celebrava haver solucionat el primer i posat fil a l'agulla amb el segon, però no estava esperançat amb el tercer. Els veïns també lamenten el fet que el carril bici educatiu entre Sescelades i la plaça Imperial Tàrraco no hagi arribat fins a Sant Salvador: «Nosaltres també tenim universitaris i alumnes d'escoles i instituts de la zona. S'hauria pogut aprofitar». Si més no, el principal impediment és que l'N-240 al seu pas pel barri és de titularitat estatal i no municipal.